Sogrape Vinus aposta no digital em Angola

Após o recente lançamento da página de Instagram como aposta na inovação e posicionamento digital, a Sogrape Vinus apresenta os seus Brand Ambassadors que reúnem personalidades como Rose Palhares, Costa “Tuneza”, Danilo Castro, Nara Bruneth, Cláudio Kiala, Bruna Sousa, Sebastião Vemba, Les Enfants Terribles, Vanusa Carmo e Tiago Nunes com o objectivo de criar conteúdos apelativos e capazes de conquistar novos consumidores de vinho.

O lançamento da página de Instagram, em Julho deste ano, foi o ponto de partida de uma nova estratégia de comunicação integrada e aposta no mundo digital da Sogrape Vinus.

Focada em conquistar novos consumidores e em dar a conhecer o diversificado portefólio de vinhos e marcas que representa, a marca pretende reforçar, assim, o seu posicionamento no mercado nacional.

Assente na criação de conteúdos apelativos para um universo de seguidores cada vez mais digital, a estratégia passou por seleccionar 11 amantes de vinho, de diferentes sectores de actividade – fazedores de opinião, influenciadores digitais, empresários e humoristas – com base nos seus perfis, preferências e lifestyle.

Enquadrados com a identidade das marcas que irão representar, os novos embaixadores de Mateus Rosé, Gazela, Herdade do Peso (Trinca Bolotas) e Casa Ferreirinha (Papa Figos) vão abraçar o desafio de regressar às aulas e aprender tudo o que há a saber sobre o processo de produção, história do vinho e prova.

Este investimento consiste num plano de formação profundo e abrangente, dotando estas personalidades de conhecimentos chave para posteriormente produzirem e estarem mais preparadas para o seu dia-a-dia e poderem ajudar outros amantes das temáticas vínicas.

Nas palavras de José Carlos Gomes, Director de Marketing da Sogrape Vinus, “com esta aposta no universo digital através de uma presença activa e, inclusive, iniciativas de carácter educativo, ambicionamos construir conhecimento junto do público em geral, contribuindo para consumidores mais informados e interessados em novas experiências com vinho”.

A consciencialização para um consumo moderado e responsável de vinho, assim como pairings/harmonizações com comida, formas e novos formatos de consumo, serão igualmente promovidos.