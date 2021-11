Sogrape desenvolve “Gazela ON”

Vinus, filial em Angola do Grupo Sogrape, apresentou nesta terça-feira o Gazela ON a mais recente inovação no seu portefólio de vinhos. Um novo conceito de serviço e consumo, com um sistema de serviço de vinho à pressão, sobretudo orientado para a restauração.

O novo conceito surpreendeu o grupo de convidados exclusivos do ‘Take a Chance #WineExperience’, evento que teve lugar no Go Green - The Restaurant, ontem, 9 de Novembro, na Ilha de Luanda, escolhido pela Vinus, filial em Angola do Grupo Sogrape, para apresentar esta inovação no seu portefólio de vinhos.

Take a Chance #WineExperience é um evento mensal que agora arranca, promovido pelo Go Green - The Restaurant, o novíssimo e muito aguardado restaurante vegano de Luanda, que “alia ao requinte da experiência gastronómica Go Green harmonizada com vinhos Gazela, a celebração de momentos únicos, na companhia de amigos, muita música e um toque de irreverência”, refere Tânia Oliveira, proprietária do Go Green – The Restaurant.

“O Gazela ON tem uma imagem leve e jovem, alinhada com os valores e posicionamento da marca Gazela, que é um dos vinhos preferidos dos angolanos. Este usa um sistema para servir o vinho à pressão e sempre à temperatura ideal, proporcionando uma nova experiência para consumo de vinho Gazela a copo na restauração e eventos”, comenta José Carlos Gomes, director de marketing da Sogrape Vinus.

Historicamente, Gazela, é dos vinhos mais vendido em Angola, destacando-se por ser um vinho jovem, elegante e moderno, que chega agora ao bares e restaurantes também com o Gazela ON para deliciar os amantes de vinho com uma experiência de ‘vinho a copo’ servido à temperatura certa para proporcionar um prazer máximo.

Além da garrafa de 75 cl de Gazela, a marca estará também no formato lata de 33 cl. Em Angola, e a partir deste momento, os amantes de Gazela passam a ter à disposição Gazela Sangria Verde e Gazela Sangria Branco, cumprindo a promessa da marca de estar próxima dos seus consumidores em todas os momentos de consumo.

A marca Gazela está disponível em Angola há muitos anos e pretende manter-se na linha da frente da inovação na forma de consumo de vinho. Nesse seguimento tem apostado no lançamento de novos formatos e variantes para estar ainda mais próxima dos consumidores angolanos. Para além do lançamento de ontem do Gazela ON, em Outubro lançou um novo formato em lata de 25cl e alargou a sua oferta com o Gazela Sangria Branca e Rosé, já à venda em vários supermercados e garrafeiras por todo o país.