Prémio Nobel da Paz é atribuído a Maria Ressa e Dmitry Muratov

O Prémio Nobel da Paz foi atribuído a Maria Ressa e Dmitry Muratov, pelos seus esforços para salvaguardar a “liberdade de expressão, condição essencial para a democracia e uma paz duradoura”, de acordo com o site Notícias ao Minuto.

Segundo a academia sueca, Maria Ressa usa a liberdade de expressão para expor o abuso de poder, o uso da violência e o crescente autoritarismo no seu país natal, as Filipinas.

Já Dmitry Muratov é galardoado por ter defendido durante décadas a liberdade de expressão na Rússia, em condições cada vez mais difíceis. Destaca-se ainda o facto de, em 1993, ter sido um dos fundadores do jornal independente Novaja Gazeta, uma importante fonte de informação sobre aspectos censuráveis da sociedade russa raramente mencionados por outros meios de comunicação.

Os vencedores receberão o prémio de 10 milhões de coroas suecas (quase um milhão de euros), além de um diploma e uma medalha.

O Prémio Nobel da Paz é entregue no dia da morte de Alfred Nobel, a 10 de Dezembro, em Oslo, na Noruega. Este é o único dos seis prémios que é atribuído e apresentado fora da Suécia, em Oslo, por desejo expresso de Alfred Nobel (1833-1896), uma vez que a Noruega fazia parte do reino sueco no seu tempo.