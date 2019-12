Petrobras pede desculpa a dois mil funcionários investigados na Lava Jato

A informação foi avançada na segunda-feira pelo próprio presidente da empresa, Roberto Castello Branco, num evento no Rio de Janeiro, onde aproveitou para se desculpar em público pela aplicação de regras de forma “excessiva” a partir do envolvimento da companhia no escândalo da Lava Jato, maior operação contra a corrupção no país.

“Em vez de investigar e punir as pessoas que realmente cometiam actos dolosos, inocentes foram perseguidos. Resultado disso é que estamos a entregar cerca de duas mil cartas pedindo desculpas às pessoas envolvidas e aos seus familiares pelos danos causados”, disse Castello Branco na sede da Petrobras.

“Aproveito esta oportunidade para pedir desculpas pessoalmente, como presidente da companhia, em nome da Petrobras, a todos aqueles que foram injustiçados e aos seus familiares”, declarou o economista brasileiro, na ocasião em que se celebrava o Dia Internacional do Combate à Corrupção.