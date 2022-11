Osãi realiza Gala beneficente “A saúde é um clássico”

A Osãi, organização angolana sem fins lucrativos, apoiada pela Stroud family do Estado de Colorado nos EUA vai realizar no dia 19 de Setembro uma Gala beneficente com tema “A saúde é um clássico”, um evento que visa promover a saúde mental como uma causa social.

O evento que dará inicio a campanha “Todos juntos pela saúde mental” ou “One heart for mental health” é um conceito internacional que junta celebridades, profissionais, artistas, socialites e filantropos para a causa da saúde mental, de acordo com uma nota da organização que o Mercado teve acesso.

Ainda de acordo com o documento, a Gala vai envolver o conceito num musical que vai retractar melodicamente diversas situações da vida no palco.

No elenco, nomes como o do actor de Hollywood Cedrik Pendleton, o actor e consultor cinematográfico Jamie Brown, a artista angolana Pérola, Gilmário Wemba, Nelson Ebo, Huíla Samara, Anabela Aya, Alfredo Yungui e a actriz Eliane Silva vão abrilhantar o dia acompanhados de uma orquestra. “Um clássico que promete relembrar à todos a importância da saúde e a contribuição social que esta merece como um pilar fundamental para crescermos como nação!”, diz a nota.

O segundo destaque da campanha que acontecerá no dia 21 (dia do encerramento), será um conceito Híbrido (online e presencial) de workshop e mesa redonda para discutir “A contribuição dos media e da indústria cinematográfica para a saúde mental.”

A campanha “Todos juntos pela saúde mental” de 2022 é inspirada na história de Sofiana Mbakassy que é semelhante a história da olímpica Simone Biles, de Rachel Stroud Shines e de muitos jovens no mundo inteiro.