“O mercado artístico para nós ainda é uma coisa muito nova”

Quando decidiu viver da arte?

A decisão de viver das artes foi difícil porque tivemos a ousadia de começar a fazer teatro empiricamente e sem ter noção. Posteriormente, começamos a compreender e a ganhar gosto. Quando se ganha gosto e amor por alguma coisa as pessoas criam ideias e perspectivas. A partir daí a gente começa a criar coisas e estratégias para que o teatro não tivesse mais interrupções e fomos criando alternativas.

Quais foram os desafios que enfrentou nesse período?

Foram vários. Não havia espaço quase nenhum para se praticar o teatro. Este foi o maior dos desafios. Estávamos sediados dentro da escola Nzinga Mbande. Para quem conhece desde os anos 80, era uma infra-estrutura sem vedação e estava abandonada. Falamos com a direcção e cedeu o espaço, que tínhamos de limpar todos os dias porque era um local onde as pessoas iam fazer necessidade. Organizávamos o sítio para os ensaios diários. Não tinha iluminação pública, era mesmo uma coisa difícil.

Qual é a sua visão sobre o mercado artístico, considerando o actual cenário da arte contemporânea?

Penso que o mercado artístico ainda é novo porque andamos a formatar a nossa própria sociedade sobre a arte contemporânea. Podemos associar a isso todos os estilos artísticos. Portanto, acredito que a sociedade aceitou os artistas e compreendo, mas é importante haver uma integração social para que possamos construir uma industria e regularizar a condição do artista, enquanto isto não acontecer a situação do fazedor da arte vai continuar difícil.

Quais são os projectos em que está a trabalhar neste

momento?

Acabei de fazer o projecto de um filme, claro que não vou revelar o título porque ainda não saiu. Trabalho e sempre trabalhei no teatro. Estou ligado a uma companhia que tem suportado o nosso espaço de trabalho, tivemos uma estreia a bem pouco tempo. A companhia Nzinga Mbande é um projecto a longo prazo que vamos mantendo.

Se tivesse mais recursos à disposição para produzir mais e melhor, em que projectos os canalizaria????

Como artista, primeiro abriria um espaço para formação que as formações fossem, valorizar a formação. Hoje temos as nossas escolas de formação superior de artes, escola média de formação de artes mas sabe ás vezes a gente deixa assim um ponto de interrogação sobre a valorização como já disse a anterior, se não valorizas os artistas como é que vais valorizar uma formação artística? É importante pensar na formação porque na verdade a formação é o futuro, é alinhar o crescimento, então, eu apostaria em variados formatos para a formação artística.

Como é que um artista cumpre o processo entre a criação das suas peças teatrais até ao momento em que as expõe ao olhar crítico do público?

Todas as obras artísticas sofrem uma apreciação que pode ser favorável ou desfavorável, dependendo daquilo que é o conceito de cada um. Mas, não deixa de ser uma obra artística e é desvalorizada pela análise individual ou colectiva. Ela vai-se manter. Portanto, tem os seus formatos técnicos porque obedece a uma determinada regra em função do género, daquilo que se pretende apresentar e da própria criação artística, desde o director ao autor.

Como define o seu trabalho?

O meu trabalho é profissional, entrego-me todos os dias com vontade de fazer as coisas de forma certa. Sou a primeira pessoa a criticar-me e a fazer análise sobre o meu trabalho. Claro que ouço muito e gosto de ouvir a crítica dos outros. Acredito que o nosso fundamento maior é fazer com que o nosso trabalho seja uma coisa funcional, uma coisa agradável que nos satisfaça a mim e aos outros.

Para si, é um desafio participar em 25 peças teatrais, 4 novelas e 3 filmes?

Sim, para mim é um grande desafio sim. Eu na verdade já fiz mais do que 25 peças teatrais, mais do que três filmes e quatro. Mas, todos os dias temos que pensar que o dia a posterior é um desafio e encará-lo com mais responsabilidade, força, dinâmica e vontade. Os louros são bons, mas devemos pensar nos desafios, nas batalhas que vêm a seguir. Penso sempre no desafio a seguir. Quando, às vezes, se apresenta um convite para participar em algum projecto penso duas vezes. Há aqueles que não pensamos, vemos a grandeza do projecto, a seriedade do mesmo e a vontade das pessoas envolvidas. Sou uma pessoa que analisa uma coisa após outra. é importante que pensemos desta forma.

Como olha para o estado da cultura em Angola?

Estamos a sair de um período muito complicado, em que a cultura quase vive em função da COVID-19. Se fizermos um balanço, vamos ver que os artistas estão no pior momento, claro que com esta abertura se começa a perspectivar novos projectos, mas, é exactamente como se fosse um recomeço. Tem que haver, como disse anteriormente, a participação de toda a sociedade, principalmente as pessoas que têm suportes financeiros e podem apoiar o Ministério da Cultura a encontrar mecanismos para estar mais próximos dos artistas. O organismo estatal comunica-se mal com a classe artística. Os artistas deveriam ter uma abertura para poder expor os projectos. Há uma grande distância entre as duas partes. É preciso diminuir o distanciamento para que as coisas funcionem, caso contrário o estado da cultura vai ser sempre lamentável.

Como enquadra o teatro no processo de conscientização?

O teatro é das melhores formas de consciencializar qualquer sociedade, deu vazão a que aparecesse o cinema, a televisão. Não há uma outra forma mais próxima de nos consciencializar, o teatro tem vários formatos e é adequado em qualquer espaço. Não há uma outra arte que possa ilustrar mais do que o teatro. Onde a televisão não chega, o teatro chega. Então, é o teatro o formato ideal para consciencializar qualquer sociedade.