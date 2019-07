Morreu o fundador da Primark

O fundador Primark, Arthur Ryan, morreu esta terça-feira, 9 de julho, confirmou a conhecida empresa de lojas pronto-a-vestir em comunicado. Tinha 83 anos.

“Arthur era um vendedor dotado e um líder visionário. Tive a sorte de trabalhar de perto com ele e de vivenciar, em primeira mão, a sua mente astuta e o seu pensamento inovador. Os diretores e colaboradores da empresa, bem como todos aqueles que trabalharam com ele, ao longo dos anos, estão profundamente tristes com esta perda”, lê-se no comunicado assinado pelo CEO da Primark, diz Paul Marchant, CEO da Primark.

O irlandês Arthur Ryan tornou-se num multimilionário dono de um império de lojas pronto-a-vestir denominadas de Primark (embora na Irlanda, o nome seja Penneys), a partir de 1969. Actualmente, a rede de lojas da Primark contabiliza 352 espaços em todo o mundo, dez localizam-se em Portugal.