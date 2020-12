Marleyh Selo Palestra para Consultoras de Imagem do Brasil e não só

No encontro marcado para as 22 horas de Angola e 18 horas do Brasil, a oradora vai abordar sobre “O Poder do Autoconhecimento no Processo de Construção de uma Imagem ".

O Certame enquadra-se no 5.° Evento On-line de Networking do Clube de Consultoras de Imagem.

Marleyh Selo, ministra o tema a convite da CEO e Fundadora da Escola de Imagem e Estilo, Sophia Marins, num Evento Fechado e Exclusivo, somente, para Membros do Clube, organizado pela Escola de Moda e Estilo do Brasil, da qual Marleyh Selo.