Liverpool assina acordo de patrocínio milionário com a Nike

O Liverpool anunciou um contrato de patrocínio milionário com a Nike para os próximos anos, deixando assim a New Balance. O clube inglês e a empresa norte-americana não revelaram dados oficiais da duração do vínculo e dos valores envolvidos no negócio, mas segundo avança a “BBC” esta segunda-feira, 7 de janeiro, as verbas envolvidas rondam os 80 milhões de euros.

Um valor que se traduz nos 35 milhões de euros que serão recebidos pelo clube a partir da temporada 2020-21 e aos quais serão adicionados, de acordo com a “BBC”, 20% das vendas de equipamentos.

Um número que fará do contrato do Liverpool com a Nike o quarto maior do mercado, ficando apenas atrás do Real Madrid (que assinou com a Adidas por 110-120 milhões de euros), do FC Barcelona (105 milhões de euros mais variáveis ​​com a Nike) e do Manchester United (cerca de 94 milhões com a Adidas).

Este acordo com a Nike marca o fim de uma etapa do Liverpool com a New Balance, marca que patrocinava os ‘reds’ desde 2015 e que injetou um valor aproximado de 50 milhões de euros nos cofres da equipa.

Em outubro de 2019, o Tribunal Superior de Londres deu razão ao Liverpool no caso que opunha o campeão europeu à marca desportiva norte-americana. O Liverpool recorreu aos tribunais e saiu vencedor na disputa judicial que o opunha à New Balance, que acusava o Liverpool de não permitir que igualasse a oferta da Nike para continuar a vestir o atual campeão europeu.