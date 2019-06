KLM investe em projecto inovador

Apesar de inovadora, a invenção só chegará ao mercado daqui há 20 anos.

O design em forma de V permite que os passageiros possam viajar sentados dentro das asas e garante ainda ganhos ao nível do consumo de combustível. Este formato alegadamente precisa de menos 20% de combustível face ao Airbus A350-900 para o mesmo número de passageiros. Em termos de envergadura de asa, este modelo vai ter os mesmos 65 metros do A350 pelo que podem ser usadas as estruturas de aeroporto já existentes, explica o BoingBoing.