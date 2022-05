Job Vasconcelos publica obra sobre conteúdo local em Angola

O especialista em conteúdo local, apoio e inserção de empresas no ramo petrolífero, Job Contreiras de Sá e Vasconcelos lançou o primeiro livro relacionado com o conteúdo local em Angola, acto testemunhado pela ministra de Estado para Área Social, Carolina Cerqueira, em Luanda.

"O Conteúdo Local no Sector Petrolífero Angolano" é um livro que transborda do conhecimento e experiência de especialidade na área citada e ilustra como empresários nacionais e estrangeiros podem investir no mercado petrolífero em Angola sem intermediário.

Segundo Job Vasconcelos, o conteúdo local é uma matéria que apoia a diversificação da economia, porque é um acréscimo para empresas angolanas a prestarem bens e serviços no sector petrolífero.

Realça ainda o exemplo do Presidente da República, João Lourenço, ao inaugurar em Cabinda, uma plataforma feita por angolanos. Diz que o Conteúdo Local necessita para crescer, criar empregos e uma malha industrial mais robusta em Angola.

"É necessário que tragamos para a cadeia a informação relativa ao sector petrolífero e principalmente sobre o conteúdo local que se desenvolve em três áreas distintas que a saber: industrialização, angolanização e os pagamentos de impostos em Angola, o que é necessário para o nosso desenvolvimento." Destaca Job Vasconcelos.

Foram produzidos 1000 exemplares, sendo que 300 exemplares estarão a ser vendidos e autógrafados nos Estados Unidos da América na "Feira Internacional de Petróleo "(OTC)" e depois em Portugal.

