Grande Prova dos Vinhos de Portugal em Luanda acontece esta semana

A partir das 17h00 às 21h00, os profissionais do sector convidados vão poder experimentar novos vinhos.

Em antecipação à Grande Prova Anual realizam-se três acções, em linha com a contribuição que os Vinhos de Portugal têm procurado dar ao conhecimento e qualidade dos sectores da Grande Distribuição e Retalho em Angola.

No dia 27 de Junho, mesmo antes da Grande Prova, entre as 15h e as 17h, decorrerá a Masterclass Vinhos de Portugal à Mesa para o canal HoReCa no HCTA – Hotel de Convenções de Talatona.