Gestores e quadros de empresas capacitados sobre Clarity 4D

Clarity 4D é uma técnica de análise comportamental que ajuda a melhor compreender o perfil e dá as ferramentas necessárias de como lidar com cada cliente.

Durante o dia de ontem, 7 de Novembro, decorreu no auditório do Edifício Kilamba, em Luanda, durante sete horas, o Master Class sobre Gestão de Clientes, Importância e Satisfação dos Clientes, Gestão de Talentos Inbound ou Marketing de Atracção, Gestão de Tempo, Gestão de Conflitos, Inteligência Emocional, Motivação, bem como Clarity 4D. Participaram da formação 16 quadros e gestores de diversas empresas.

A formação foi ministrada pelo coach Marco Patrice Victor, que, além de transmitir as diversas ferramentas de melhor compreender o perfil dos clientes para facilitar fechar negócio sem muitas dificuldades, também deu dicas sobre como cada formando pode ser mais preparado na sua área de actuação para se ter empresas e, deum modo geral, o País com quadros de alto nível, capazes de enfrentar qualquer desafio.

Marina Graça, consultora de comunicação, considerou que a formação proporcionou inputs daquilo que necessita para as suas actividades diárias, nomeadamente na organização e gestão. “Ao nível pessoal, aprendi que devo lidar melhor com as pessoas e tentar ser mais extrovertida e não continuar com uma abordagem tão séria, que é o que mais me caracteriza”, diz.

Saiba mais na edição nº 238 do Jornal Mercado, já nas bancas.