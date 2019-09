Fortaleza de Kiluanji Kia Henda vence comissão de escultura de 2019

A escultura monumental, une locais antitéticos, encontrando estética comum, assimilando materiais urbanos com ruínas antigas para definir o deserto como ponto de partida.

A notícia foi avançada pelo próprio artista na sua página do Facebook. Produzida e apresentada por Kiluanji em 2014, a fortaleza foi erguida bem no coração de Londres, no espaço público Somerset House.



“O prémio foi atribuído pela Fundação Kamel Lazaar, sediada em Tunis, que exaustivamente analisou mais de 100 projectos de artistas oriundos de 23 países africanos”, escreveu Kia Henda, na mesma publicação em que anunciou que a fortaleza ficará temporariamente em Londres, e a seguir será levada para histórica e milenar cidade de Útica, na Tunísia, um dos primeiros assentamentos humanos em África, onde ficará exposta permanentemente num parque de esculturas.