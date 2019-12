Facebook vai anunciar no Super Bowl pela primeira vez

O Facebook lançará o seu primeiro anúncio no Super Bowl (a principal liga de futebol americano dos EUA), que terá a duração de 60 segundos com os actores Chris Rock e Sylvester Stallone. A final do futebol americano será disputada a 2 de fevereiro de 2020, em Miami.

Este ano, os anunciantes estão a pagar até 5,6 milhões de dólares (cinco milhões de euros) por cada 30 segundos de tempo comercial. Os preços durante o jogo da final anterior chegaram a 5,3 milhões de dólares (4,7 milhões de euros). A rede social fundada por Mark Zuckerberg tem procurado melhorar a imagem junto dos utilizadores através da campanha publicitária “More Together” (“Mais Juntos”).

Esse esforço faz parte de um aumento nos gastos globais com anúncios do Facebook, numa tentativa de recuperar a confiança e o sentimento positivo do consumidores após uma série de polémicas sobre práticas de privacidade. Antonio Lucio, director de marketing do Facebook, afirmou no verão passado que a empresa planeava dobrar os gastos em campanhas publicitárias.

Tradicionalmente, o Facebook não é um grande anunciante. Segundo a empresa de consultoria Kantar, a rede social gastou 382 milhões de dólares (341 milhões de euros) em publicidade no ano passado, um valor oito vezes superior ao de 2017. A Amazon, por exemplo, gastou 1,8 mil milhões de dólares (1,6 mil milhões de euros) tornando-se o quinto maior anunciante dos Estados Unidos.