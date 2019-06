Facebook e Google obrigados a revelar o valor dos dados pessoais dos utilizadores

A intenção é fazer saber quanto valem os seus dados pessoais. Para isso, Mark Warner e Josh Hawley vão apresentar um projecto-lei que, uma vez aprovado, obrigaria grandes empresas tecnológicas a revelar o valor dos dados pessoais recolhidos.

O documento, a que foi dado o nome DASHBOARD, prevê que os utilizadores possam receber relatórios trimestrais com todos os dados recolhidos pelas plataformas onde estão activos.

“Estas empresas recolhem enormes quantidades de dados sobre nós”, disse Warner à Axios. “Se fores um utilizador ávido do Facebook, é muito provável que o Facebook saiba mais sobre ti do que o governo dos EUA. As pessoas não têm noção da quantidade de dados que é recolhida nem do quanto eles valem”, rematou.