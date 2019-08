Dono da Zara compra prédio perto da Casa Branca no valor de 208 milhões de euros

O multimilionário espanhol Amancio Ortega que fundou a Inditex, que por sua vez detém a Zara, adicionou mais um imóvel à lista de propriedades, segundo a ‘Europa Press’. O dono da Zara investiu num imóvel em Washington, numa operação que se estima ter alcançado os 207,7 milhões de euros.

O empresário espanhol tem uma fortuna avaliada em mais de 67,4 mil milhões de dólares (60 mil milhões de euros), segundo a revista Forbes, e decidiu voltar aos Estados Unidos da América e investir com a empresa de imobiliário Pontegadea. O investimento que superou os 200 milhões de euros foi finalizado com a Blackstone e trata-se da aquisição de um prédio de escritórios, perto da Casa Branca, com um total de 12 andares.

O prédio adquirido por Ortega está arrendado a um escritório de advogados, à Universidade de Cornell, à Corporação americana Sumitomo e à companhia aérea United Airlines.

De acordo com o jornal espanhol ‘La Razon’, o fundador da Inditex encerrou o ano de 2018, com uma carteira imobiliária avaliada em 9.767 milhões de euros, representando um aumento de 11,5% em comparação com o ano anterior. Estes ganhos estão unicamente associados à empresa Pontegadea Inversiones, cujo património líquido se fixou em 23.493 milhões de euros.

O multimilionário espanhol investe parte dos dividendos que recebe da Inditex no sector imobiliário, e isso valeu-lhe o título de maior agência imobiliária espanhola, que se foca na venda de grandes edifícios, composta maioritariamente por escritórios.