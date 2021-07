Das roupas aos óculos: Marca nacional BEATRIZFRANCK aumenta portfólio de produtos

Evento de apresentação da primeira colecção aconteceu ontem (29 de Julho), na loja da marca, cita na rua Rei Katyavala (José Pirão), na presença de personalidades destintas.

Os Óculos BEATRIZFRANCK foram concebidos por um designer italiano, com mais de 17 anos de experiência no ofício, que cuidou da parte técnica e por Beatriz Franck, proprietária da marca, que tratou de todo aspecto conceitual tendo em conta as exigências e necessidades do público angolano.

“A marca BEATRIZFRANCK tem 100% do meu envolvimento na criação de cada item, carregando o meu ADN, minha alma e essência. Não vai nada para a produção final sem que eu esteja totalmente convencida nos quesitos qualidade e conforto. É dessa forma que consigo transmitir segurança aos utilizadores da marca”, refere Beatriz Franck.

Com opções de óculos de sol e de grau óptico, a primeira marca nacional deste segmento, BEATRIZFRANCK, será marcada por modelos intemporais, com design clássico, porém, glamourosos. Com relação ao estilo, Beatriz Franck adianta que optou por modelos intemporais, clássicos mas que ainda assim conferem charme e elegância aos usuários, permitindo assim expressarem-se com personalidade.

Os óculos BEATRIZFRANCK chegam à loja com certificação da comunidade Europeia, testados oftalmologicamente, portanto, aptos para serem utilizados em qualquer parte deste mundo e á altura de outras marcas internacionais como Gucci e Chanel.

Sobre

Ha mais de duas décadas no mercado da moda como proprietária de lojas e a maior revista de moda Angolana. Deu vida a sua própria marca há quase 3 anos. Assume-me como a primeira e única marca de vestuário Angolana patenteada na Europa, Reino Unido e Estados Unidos da América, com a linha de vendas online para o mundo inteiro com o conceito 3B (bom, bonito e barato) cujo seu maior objectivo é suprir as necessidades da maior parte da população Angolana permitindo o acesso a roupas de qualidade a preços acessíveis. Colocou no mercado mais um item da sua marca, a colecção de óculos de sol e grau óptico.

O objectivo principal da marca é abranger todos angolanos principalmente as pessoas com menos recursos. “Quando criei a marca foi o que tinha em mente: dar a oportunidade a todas as pessoas, independentemente da condição financeira, estar na moda com peças atuais. Tem sido um desafio grande uma vez que as despesas em Angola desde a renda, Alfândega são altíssimas”, explica Beatriz Franck.