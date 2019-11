Construção civil em exposição até sábado em Luanda

Mais de uma centena de empresas angolanas e estrangeiras vão expor os seus produtos e serviços na 16ª Edição da Projekta/2019, que abre as portas hoje, quarta-feira, na Zona Económica Especial Luanda/Bengo.

A feira, que acontece em simultâneo com o Salão Imobiliário de Angola (SIA), denominada Projekta e SIA/2019, vai decorrer sob o lema “Projectar o futuro, construindo o presente”, segundo informação das entidades organizadoras, a Eventos Arena e a Associação dos Profissionais Imobiliários de Angola (APIMA).

A organização da feira, que visa impulsionar o mercado nacional dos sectores da construção civil, obras públicas, urbanismo e arquitectura, fomentando oportunidades de negócio e investimento internacional nesta área, conta com o apoio do Ministério do Ordenamento do Território e Habitação.