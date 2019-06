Concerto de Deltino Guerreiro Trio em Luanda

Alliance Française de Luanda traz a Luanda o cantor moçambicano, em alusão à Fête de la Musique(Festa da Música), que apresentará em trio o seu álbum Eparaka(Bênção), hoje, às 19h, no Elinga Teatro.

O álbum Eparakajá deu a Deltino prémios e presenças em grandes festivais em Moçambique e no estrangeiro. O som do artista é uma mistura de influências, fruto das suas vivências de Norte a Sul do Moçambique. São sonoridades que vão da Soule do R&Bà tradição musical do Norte de Moçambique, passando pelos ritmos árabes. As letras são cantadas em português, inglês e macua.

Em 2015, Deltino foi revelação masculina no Ngoma Moçambique, e em 2016 ganhou o prémio de melhor voz masculina, também pelo Ngoma Moçambique. Deltino Guerreiro já participou no Festival AZGO, Festa da Música e Sakifo Festival (Ilha da Reunião). A sua música mais famosa, intitulada Sonho, levou Deltino a colaborar com a grande artista de origem inglesa Joss Stone. O cantor realizará um segundo concerto em Luanda, no dia 22 de Junho, no Tripalus, às 20h30.