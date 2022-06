Benguela acolhe segundo espectáculo da sétima edição da “Festa da Música”

A província de Benguela vai acolher neste sábado (dia 11), o segundo espectáculo da sétima edição da “Festa da Música”, segundo uma nota de imprensa divulgada pela operadora móvel Unitel.

Com base na nota, o certame acontece no estádio nacional de Benguela, em formato presencial, depois de em 2021 ser transmitido via streaming, devido as restrições impostas pela pandemia da COVID-19, alocando o melhor da música nacional e internacional.

Em palco vão estar, Rui Orlando, Djodje, Yola Semedo, C4 Pedro, Gerilson Insrael, Killa Hill, Reptile, Zé Malange, Eliei, Júnior P, Prince, Léo o Príncipe, Helvio, Eddy P, Grauna, BCKing, Ndona, Dj Lolo, Dj 25 e Dj Halla.

“Além da participação músicos de referência nacional e internacional, em Benguela a “Festa da Música“, terá ainda uma praça de alimentação, áreas de jogos, murais interactivos, zona de influencers e after party”, lê-se na nota.

A “Festa da Música” surgiu em 2016, pela importância que a música tem no desenvolvimento das pessoas e da cultura num todo. É um evento de grande expressão mediática, que envolve um público abrangente e que pretende firmar-se no calendário nacional de espectáculos.