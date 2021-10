Beatriz Franck inaugura novo edifício sede em Luanda

A empresária Beatriz Franck inaugurou, recentemente, em Luanda, o edifício/ sede, um Hub que alberga uma loja, showroom e uma escola de moda.

Beatriz Franck investiu neste projecto 1,5 milhão USD, sendo 10% financiado pela banca e gerou mais 30 postos de trabalho directos.

A empresária que actua quase 20 anos e a criar uma identidade angolana no mundo da moda internacional apresentou a nova colecção num desfile de moda a que se seguiu o corte de fita que assinalou o momento.

O evento contou com da Embaixadora dos Estados Unidos da América, Nina Maria; Embaixadora do Reino de Marrocos, Souad Alaoui; Vice Governador para o sector económico Júlio Marcelino Vieira; Director Provincial da Cultura Turismo Juventude e Desporto; Manuel Gonçalves e Administrador Municipal de Talatona, Rui Duarte.

“A marca BEATRIZ FRANCK, nasceu para democratizar a moda em Angola e criar um consumo mais consciente e sustentável dando primazia à qualidade, à internacionalização e à proximidade com o cliente”, disse.

De acordo com a empresária, em Angola comercializam-se produtos importados que são vendidos ao triplo do preço de custo. Há que mudar este paradigma, acrescentou.

“Temos muito potencial, há muito que fazer e muito espaço para crescer. Por isso, apostamos na inovação, na formação das novas gerações para fomentar o crescimento do sector da moda nacional, e no digital, para chegarmos mais longe e a mais pessoas com um produto diferenciador, acessível, com design e qualidade.”