Asseco lança seminários online sobre transformação digital

Segundo o comunicado que chegou a redação do Portal de T.I, a Asseco Angola, realizará um conjuto de Webinar´s sobre o tema “Transformação digital, o futuro hoje” que terá o ínicio hoje (06/05) a primeira sessão.

A Asseco Angola pretende ajudar as organizações a entenderem o conceito de transformação digital, qual o impacto desta transformação na sociedade e como aplicá-la nos processos de negócio.

A empresa de TI vai lançar um conjunto de webinars com diversos convidados que partilharão a sua experiência na aplicação da transformação digital nos sectores em que actuam.

O primeiro seminário online acontecerá esta quarta-feira, dia 06 de Maio, pelas 16 horas, com o tema central “O que é a transformação digital”, e contará com Teresa Correia Carrasco, formadora e consultora, como keynote do evento.

No evento serão abordados, entre outros, os seguintes temas:

• O que é transformação digital

• Impacto da transformação digital na sociedade

• Futuro e a geração Z

• 6 mitos sobre a transformação digital que você precisa esquecer

• Novos modelos da transformação digital

• 5 domínios da transformação digital

• Tendências da transformação digital

• 7 desafios no caminho da transformação digital

• A jornada para o sucesso: 4 passos que você precisa seguir

A participação no webinar é gratuita e poderá ser feita através deste link.

https://meet.azcloud.co.ao/TransformacaoDigitaloFuturoHoje