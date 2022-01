Artistas plásticos homenageiam cidade de Luanda

O certame é uma iniciativa do projecto Cucarte, resultado de uma parceria entre a cerveja Cuca e o InterContinental Luanda Miramar que reúne obras de artistas plásticos que se candidataram no concurso lançado em Novembro de 2021, que desafiou artistas nacionais e estrangeiros residentes em Angola a apresentar a visão deles sobre a cidade de Luanda nos dias de hoje.

Fizeram parte do concurso, concorrentes com mais de 18 anos que souberam explorar a excelência técnica da arte criada, mostrando desenvolvimento estético, técnico e conceptual, manifestando engajamento crítico com o tópico proposto.

As candidaturas decorreram entre 20 de Novembro e 15 de Dezembro de 2021, tendo sido solicitadas inscrições de obras de arte sobre tela com dimensões máximas de 100 cm x 120 cm.

Das 70 obras concorrentes, criadas por 47 artistas plásticos que podiam apresentar no máximo duas obras ao concurso, o corpo de jurado, composto pelo mestre e professor Van, Cerveja Cuca e o InterContinental Luanda Miramar, seleccionou 10 finalistas.

Da lista dos 10 finalistas constam os artísticos plásticos Benigno Tengo, Danick Bumba, Gato Preto, Hiara Guerra, Imaculada, Johnson Mufaba, Kondi Kiyambo, Maiomona Vua, Uólofe Griot e Yasiel.

Kondi Kiyambo venceu o concurso, Johnson Mufaba ocupou o segundo lugar, enquanto Danick Bumba ficou na terceira posição.

Kondi Kiyambo, vencedor do concurso, lhe foi atribuído um prémio pecuniário no valor de 500 mil Kz e a possibilidade de ver a sua arte numa edição limitada da Cuca, exclusiva do InterContinental Luanda Miramar.

“É uma honra para o InterContinental Luanda Miramar poder homenagear Luanda, no dia em que celebramos o 446º aniversário desta cidade encantada. Faz todo o sentido apoiar uma iniciativa desta natureza e os nossos artistas plásticos, contribuindo para dar mais visibilidade à expressão do afecto que têm por Luanda, patente nestes fantásticos trabalhos”, disse Nuno Neves, director-geral do InterContinental Luanda Miramar.

Dominick Maia Tanner, da ELA-Espaço Luanda Arte/AM-ARTE, considera a exposição artística como um presente para Luanda que no futuro irá servir de arquivo para as futuras gerações.

Para Sara Bayyurt, marketing manager do Grupo Castel, o projecto Cucarte é uma iniciativa querida que permite dar a conhecer o que de melhor se faz no panorama da arte em Angola e no continente africano.

“É um momento de enorme orgulho para a marca Cuca, podermos celebrar o aniversário de Luanda, homenageando esta cidade que todos amamos, de mãos dadas com 47 artistas brilhantes que pintaram ‘A Minha Luanda’ de hoje”.

Todos os artistas plásticos concorrentes estarão representados com uma obra na mostra colectiva, que estará patente ao público de 26 de Janeiro a 18 de Fevereiro. As peças estarão à venda e 70% do valor reverter-se-á a favor do artista e 30% para causa social ´Change 1´s Life´.