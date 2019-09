Angola apura-se para o Campeonato Africano de Programação

Os concorrentes apurados para a próxima fase são, em primeiro lugar, a equipa “The Winners” do ISUTIC com cinco problemas resolvidos, do “ISPTEC” ( segundo lugar), igualmente com cinco problemas resolvidos, e em terceiro lugar a “Taskforce”, também do ISUTIC, com quatro problemas resolvidos.

Segundo o Menos Fios, o concurso de apuramento realizou-se entre 6 a 7 de Outubro no Instituto Superior de Telecomunicações (ISUTIC), em Luanda.

Participaram do concurso, 24 equipas de 15 instituições de ensino superior de diferentes regiões académicas do País.

O Mundial da competição será 2020 na Rússia.