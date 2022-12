“Nossa Senhora da Loja do Chinês” nomeado para melhor filme em festival na Arábia Saudita

O filme angolano “Nossa Senhora da Loja do Chinês”, escrito e realizado por Ery Claver, esteve entre os seleccionados para o “Melhor Filme”, na primeira edição do “Red Sea International Film Festival”, realizado recentemente em Jeddah, Arábia Saudita.

A película encontra-se numa categoria onde serão exibidas produções cinematográficas desafiantes e inovadoras com narrações de vozes emergentes e estabelecidas. A atribuição do prémio será feita por um júri internacional.

Com o tema “Film is Everything”, o festival apresenta-se como uma plataforma diversificada e abrangente que celebra todas as facetas da produção cinematográfica.

A “Nossa Senhora da Loja do Chinês” é a primeira longa-metragem de ficção do realizador angolano, Ery Claver, que tem a produção da Geração 80, estreou mundialmente em Agosto de 2022, na 75.ª edição no Locarno Film Festival, já esteve em exibição no International Film Festival of Índia, no Porto Post Doc Film Festival, Festival do Rio, BFI London Film Festival e Film Fest Ghent.

Além disso, o filme foi recentemente galardoado com o Prémio do Júri, de Melhor Longa-metragem no Festival International du Film d’Amiens.

O filme é uma pequena maravilha vinda da Geração 80, uma produtora que está empenhada em fazer cinema independente e de autor, aumentando a notoriedade do cinema nacional no país e no estrangeiro, um colectivo de jovens angolanos prontos para conquistar o mundo do audiovisual.

Sobre o filme

O filme “Nossa Senhora da Loja do Chinês” retrata o poder, fé, superstição e ressentimento, através de uma peculiar imagem de plástico de Nossa Senhora que mexe com um bairro de Luanda.

Onde encontramos também uma mãe enlutada, que procura a paz; um barbeiro que inicia um novo culto; e um jovem procura vingar a perda de um amigo. Sempre com um enorme cuidado estético e sentido de urbanidade, numa mistura entre o real e o mágico.