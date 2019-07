Netflix: “The Rock” é estrela do próximo filme exclusivo

O Netflix revelou um novo filme exclusivo que estará certamente nos radares dos apaixonados por Hollywood.

Apesar dos papéis do trio não serem confirmados, a Netflix revelou que o enredo contará a história de “uma perseguição em volta do globo pelo ladrão de arte mais procurado em todo o mundo”.

As filmagens começarão em 2020 e a Netflix prevê que a estreia seja em novembro do mesmo ano. Apesar de as filmagens ainda não terem começado, Dwayne ‘The Rock’ Johnson já foi confirmado como estrela de outro filme exclusivo da Netflix de nome ‘John Henry and the Statesmen’.