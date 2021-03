Namibe homenageada nos Prémios Welwitschia 2021

O prémio Welwitschia pretende distinguir, divulgar e promover os profissionais da arte e personalidades que têm vindo a diferenciarem-se pelo desenvolvimento do seu trabalho, no Namibe de políticas exemplares e de boas práticas no que toca à cultura, dentro e fora do país, pretendendo ainda criar uma maior exigência na parte cultural, com vista à melhoria da acessibilidade, assumida como um todo.

Ao todo o prémio conta com 32 categorias.

Na sua terceira edição além das já conhecidas categorias, destacam-se outras categorias que visam dar destaque ao prémio como: a categoria de Literatura e Investigação Científica, Jornalismo, Dirigente do ano, Empreendedores e Artistas Masculinos e Femininos, a presente edição trará ainda como novidades as categorias de Gastronomia / Restauração, Estudantes do ano e Directores de Escolas.

Esta edição diferente da anterior, será realizada com a presença do público, no Município piscatório do Tômbwa, a ideia de se levar o evento ao Tômbwa surge numa altura em que o turismo local necessita de ser cada vez mais praticado.

Não obstante a isso, a província do Namibe é bastante rica em belezas naturais, mas infelizmente 80% da sua população desconhece as suas potencialidades”, disse Délcio Mac-Mahon Silva, CEO da 2M, acrescentando que as empresas locais são as que mais precisam e devem promover o turismo local e fazer deste uma fonte de receita”.

O CEO afirmou ainda que as colinas do Tômbwa serão um local atractivo e estarão em evidência durante a realização do evento marcado para o próximo sábado, 3 de Abril, dia que antecede a data comemorativa da Paz em Paz.

“O evento vai homenagear também 10 membros mais destacados da Comissão Multissectorial Provincial de Combate à Pandemia COVID-19, cuja apresentação é da responsabilidade da actriz e apresentadora de televisão Micaela Reis, igualmente os convidados e público geral com momento cultural nas vozes de Lucas Lu, Sílvia Michael e Gerilson Insrael”, disse.