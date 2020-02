Kino Yetu promove Ciclo de cinema em Luanda

O evento, promovido pela associação Kino Yetu e o restaurante Sete & Meio, visa mostrar momentos fundamentais do cinema, avança a agência noticiosa Angop.

Serão exibidos “The boy who harnessed the wind- O menino que descobre o vento” de Chiwetel Ejiofor 2019 (Malawi- Reino Unido), “Viva Riva” de Djo Tunda Wa Munga (República Democrática do Congo) e “RAFIKI” de Wanuri Kaihu(Quénia), Parasite- Parasita”, de Bong Joon-ho 2011, da Coreia do Sul, “L’Empereur de Paris-O Imperador de Paris” de Jean-François Richet(França) e “Der Hauptmann-Kapitan-O Capitão” de Robert Schwentke(Alemanha, França, Polónia).

O evento cultural termina a 4 de Março.