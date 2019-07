Guitarra de B.B. King vai a leilão

Entre os objectos do histórico guitarrista de Blues que influenciou uma geração de músicos está um protótipo de uma guitarra Gibson ES-345, em preto, com o nome do músico e um ‘80’. Trata-se de uma peça única que foi oferecida pela conhecida fabricante de guitarras pelos 80 anos do músico.

A primeira guitarra de B.B. King a merecer a designação de Lucille foi a guitarra que o músico salvou de um incêndio no Arkansas, em 1949.

Entre os objectos que vão a leilão está também um anel com as iniciais, uma medalha de mérito oferecida pelo antigo presidente George H. W. Bush e um casaco usado em palco pelo músico, entre outros objectos.

B.B. King morreu em 2015, aos 89 anos.