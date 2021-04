Genius Events promove prova de Vinhos e Charutos

Os apreciadores e interessados em vinhos já podem reservar uma data na agenda para a primeira Prova de Vinhos e Charutos by Genius Events, que se realiza sábado, 17 de Janeiro, às 17h00, no restaurante Chalé da Comida, sito no edifício da Academia BAI, Morro Bento. O evento será um palco de experiências marcantes para os admiradores de vinhos e charutos.



O Director Executivo da Genius Eventos, Adilson Garcia, adianta que a prova de Vinhos e Charutos by Genuis Events é um encontro de fornecedores e distribuidores de vinhos em território nacional com os mais celebres apreciadores do néctar dos deuses, somado ao bom gosto de quem sabe identificar as qualidades de um charuto.

“Comunica-se, porque no contexto actual é importante manter saudável o ambiente de negócios e apresentar ao mercado mais oportunidades e variedades de produtos aliados ao uso de ferramentas tecnológicas”, detalha o organizador.

Para Adilson Garcia, o evento servira também para evidenciar que a Genius Events e as marcas associadas ao mesmo apresentem ao mercado soluções para que os eventos sejam realizados com as devidas adaptações, sem se perder o acesso aos produtos de qualidade, como é o caso dos vinhos

Sobre o Wine Club

A plataforma Genius Events é uma ferramenta tecnológica para compras seguras e confortáveis de vinhos e outros produtos e serviços para todo e qualquer tipo de evento.

Apresentamos ao mercado soluções para que os seus eventos sejam realizados com as devidas adaptações com acesso aos productos de qualidade, como é o caso dos vinhos.

A Genius Events é um produto da empresa Genius Ideas já disponível no mercado nas versões Web, android e IOS.