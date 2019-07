Filme de ‘Cyberpunk 2077’ não está fora de questão, admite criador

O impacto de ‘Cyberpunk 2077’ fez com que o produtor responsável, Mike Pondsmith, admitisse em entrevista ao VGC que não está colocada de parte a hipótese de uma adaptação para cinema. “Não posso dizer nada relativamente a isso. Mas com o envolvimento do Keanu Reeves é uma possibilidade ainda maior”, afirmou Pondsmith.

Além de Reeves, há também rumores que ‘Cyberpunk 2077’ terá uma participação de Lady Gaga, o que ajudaria a tornar o jogo ainda mais mediático e, por sua vez, a aumentar as hipótese de uma adaptação.