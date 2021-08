Eunice Coelho apresenta as diferentes facetas de se ter um analista de perfil comportamental nas empresas

Que perspectivas e contributos tem em carteira para ajudar a sociedade?

Hoje estou focada na minha Missão que é estimular Famílias a terem pessoas com mais auto-conhecimento e relacionamentos de alta performance.

Como pretende colocar em pratica os desafios que tem em carteira?

Com a minha experiência na área espiritual, familiar e profissional, poderei ajudar outras mulheres a encontrarem o caminho para transformarem as suas vidas e obterem melhores resultados. Acredito que nós Mulheres temos um papel muito importante com a Maternidade. Fazendo palestras de sensibilização e desenvolver a consciência das mulheres que podemos transformar a nossa sociedade apartir da qualidade da educação que proporcionamos aos nossos filhos.

Aqui não estou a falar de instituições, a responsabilidade de educar é da família.

O que faz na integra um Analista de Perfil Comportamental?

O Analista de Perfil Comportamental, conta com o CIS Assessment® uma ferramenta que foi desenvolvido para melhor compreender a personalidade e as potenciais competências dos indivíduos.

Entende quais são os pontos fortes e as oportunidades de melhoria para, assim, promover o desenvolvimento pessoal e profissional, como também para melhorar o nível de satisfação interna e externa.

Pesquisas na área do desenvolvimento humano mostram que os indivíduos mais eficazes são aqueles que conhecem melhor a si mesmos.

A pessoa interessada preenche o questionário que lhe é disponibilizado pelo analista e posteriormente, o Software imitirá um relatório com 98,8% de assertividade.

Com a ferramenta Devolutiva, o Analista lhe apresenta e conduz-lhe a compreensão das descrições da sua visão sobre quem você é, indicado por seu estilo natural, descreve o seu estilo adaptado através da sua percepção do quanto você é exigido pelas pessoas do seu convívio, traz a possibilidade de entendimento da real percepção que o ambiente tem sobre o seu comportamento, assim como a oportunidade de compreensão da real exigência do meio para que você possa atender às demandas daqueles que fazem parte do seu dia a dia.

Considera-se uma mulher Empoderada?

Sinto-me uma Mulher empoderada sim.

Faço as minhas escolhas porque sou livre espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente e fisicamente e sei bem qual é a minha identidade.

Sou mulher, sinto-me feminina de saia, vestido ou de calças, maquilhada ou não, com cabelo ou careca.... Enfim, eu sou!

Com base na sua experiência profissional, quais são os pontos chaves que considera que devem ser trabalhados na classe trabalhista angolana, para que se alcance o desenvolvimento profissional?

Muitas são as pessoas, para não dizer a maioria, que procura emprego para a satisfação das necessidades básicas.

Embora não tenhamos estatísticas disponíveis a respeito, percebemos nas abordagens do dia a dia entre os diferentes grupos sociais, que são poucas as pessoas que trabalham numa determinada área por paixão.

Existem muitos pontos chaves a serem trabalhados na nossa classe trabalhista e isso daria um tema de debate.

Mas eu vou trazer aqui para despertar consciências os seguintes aspectos: a Empresa que se preocupa com as pessoas faz a gestão das emoções (faz gestão das emoções), quem trabalha com paixão produz mais (paixão), quem percebe o que tem a fazer, produz melhor e mais (objectivos claros, quem se conhece estará apto a conhecer os outros ( auto conhecimento) e quem assume responsabilidades, lidera por excelência (autoresponsabilidade).

Quais são os mecanismos que utiliza para resolver conflitos organizacionais percebidos?

A minha intervenção sempre consistiu em orientar e conduzir as partes a reconhecerem a auto responsabilidade sobre o conflito e a adoptarem as melhores praticas usadas para o efeito.

Quando se fala em conflitos nas organizações, logo pensamos em discussões entre duas pessoas, certo? Porém, essa não é a única situação.

Conhecer os tipos de divergências possíveis é importante para desenvolver uma visão mais sistémica e sensível, possibilitando o prognóstico de adversidade.

Dentro das organizações estudam-se vários tipos de conflitos como: o interpessoal , quando um profissional está em conflito consigo mesmo, dificilmente consegue atender os padrões de produtividade desejados e o interpessoal, ou seja, conflitos entre duas ou mais pessoas.

Ainda são percebidos também o conflito intragrupal (desavença na mesma equipe) e intergrupal (entre equipes diferentes).

Neste sentido quando percebidos é importante que a empresa tenha ou desenvolva os seguintes mecanismos: liderança com Inteligência Emocional, Estudo do clima organizacional periódico; Normas e Procedimentos que orientem as actividades das equipas; Sistemas de avaliação de desempenho; Recrutamento e desenvolvimento do capital humano com base na analise do perfil comportamental, Politica de meritocracia e Canais de comunicação para a gestão de reclamações.



É obrigatório que as empresas detenham nos seus quadros analistas de perfil comportamental?

Não necessariamente.

Mas é imperioso que as empresas tenham conhecimento dos perfis comportamentais do seu Capital Humano.

As empresas contratam as pessoas por brilhantes Curriculm Vitaes (competências técnicas) e despedem as mesmas por questões comportamentais.

Raramente as pessoas descrevem as competências individuais no CV, nem tão pouco as características da personalidade, muitas vezes por desconhecimento.

Qual o papel do psicólogo organizacional nas empresas?

O psicólogo organizacional ocupa-se das pessoas dentro da organização, buscando gerenciar a eficiência na gestão das tarefas, selecção de quadros treinamento e avaliação de desempenho.

Embora ainda existam empresas que pouco exploram as competências do psicólogo organizacional, atribuido-lhe apenas a responsabilidade de recrutar.

O psicólogo organizacional também se preocupa em compreender o comportamento individual e apresentar ferramentas e estratégias que contribuam para o aumento do bem-estar dos funcionários no ambiente de trabalho.

No seu perfil do Facebook esta que você faz o DNA Organizacional.

Pode-nos falar sobre o DNA Organizacional?

“A cultura devora a estratégia no café da manhã“ - Peter Droker Não importa o alcance da Visão e o quão brilhante é a estratégia, se não tiver o suporte da organização ficará difícil implementar as duas.

O DNA permite a empresa perceber a sua cultura organizacional, a perceber os GAP´s relacionados ao excesso ou défice de determinado perfil, ajuda o gestor a ter um panorama geral dos talentos existentes na sua equipa, deixa claro quais são as principais motivações da equipa e pode ser usado para desenhar o perfil dos top performance de determinada função.