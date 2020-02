Esquema que burlou McDonald’s em 24 milhões inspira série da HBO

Tudo começou entre 1987 e a década de 1990, quando a cadeia de ‘fast food’ McDonald’s decidiu entregar prémios a várias dezenas de vencedores relativamente ao jogo promocional Monopólio, cujos ‘brindes’ variavam entre uma bebida grátis, um carro e um milhão de dólares. Quando foram anunciados os grandes vencedores, estes foram entrevistados para as televisões dos Estados Unidos e jornais internacionais, fazendo furor em todos os meios.

No entanto, estes vencedores faziam parte do esquema de um antigo agente da polícia norte-americana, Jerome Jacobson, que roubou valiosas peças do jogo e conseguiu seleccionar os vencedores dos prémios a dedo. Este esquema, que burlou a empresa McDonald’s envolveu a máfia, bilhetes falsos e de contrabando e ganhos ilegais superiores a 24 milhões de dólares (21,8 milhões de euros).

Esta história, descoberta um dia antes do atentado às torres gémeas (11 de Setembro de 2001) levou a que o caso fosse abafado pela gravidade dos acontecimentos que se iam desenrolando no World Trade Center. Agora, mais de 18 anos após a descoberta do esquema ilegal, Mark Wahlberg produziu a série ‘McMillions’ em que explora a história da fraude norte-americana.

Depois de uma curta carreira enquanto agente da lei, o ‘tio Jerry’ como ficou conhecido durante o escândalo, ficou responsável pela promoção da cadeia de fast-food quando trabalhava na empresa que produzia as peças do jogo. Durante mais de 12 anos, Jerome Jacobson roubou e vendeu, a preço de ouro, as peças de papel que permitiam aos clientes ganhar um milhão de dólares.

Ao analisar o caso, o FBI descobriu que mais de 50 pessoas estavam envolvidas no caso, enquanto outras tantas foram vítimas do esquema, como demonstra a série que estreou ontem no canal de streaming HBO. O ‘tio Jerry’ começou a vender as pequenas peças do Monopólio Ronald McDonald (que se encontravam nas embalagens de bebidas e batatas) ao meio-irmão, passando depois para o talhante, que lhe pagou dois mil dólares (1.815 euros) por uma peça de 10 mil euros (9.076 euros), enquanto o seu sobrinho pagou 45 mil dólares (40.843 euros) por uma peça avaliada em 200 mil dólares (181.523 euros).

Jerome Jacobson começou a alienar mais pessoas que lhe fizessem as vendas dos produtos, com continuar a recolher as peças que lhe dariam ainda mais dinheiro. O esquema foi apanhado em março de 2000, após uma dica anónima ter chegado ao FBI de que um ‘tio Jerry’ estaria a viciar a promoção da cadeia de fast-food, roubando as peças por dentro e depois vendendo-as.

Jacobson acabou por ser apanhado devido ao testemunho de várias pessoas afectadas, sendo que o caso chegou a tribunal a 10 de setembro de 2001 um dia antes dos atentados das torres gémeas. O verdadeiro ‘tio Jerry’ serviu 37 meses na prisão e concordou em pagar 12,5 milhões de dólares (11,34 milhões de euros) ao McDonald’s.