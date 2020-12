DZZZZ apresenta “A Viagem”, um livro de Nástio Mosquito, o primeiro da trilogia infantil

Nástio Mosquito apresenta o primeiro volume da sua trilogia intitulada “A Viagem”, ilustrado por Oga Mendonça, e será lançado no dia 05 de Dezembro durante o talk show ao vivo “Talk 2 Mi”, conduzido por Horácio Mosquito na sua página de instagram “mimosquito”. A partir desta data estará disponível nas plataformas digitais Tupuca e Soba Store. Para crianças a partir dos 06 anos, o livro conta as aventuras do Pai Natal no continente africano e promete transportar o espírito natalício para o hemisfério sul.

Em “A Viagem”, o Pai Natal embarca numa aventura à descoberta de um sonho, e neste percurso apresenta o continente africano aos seus companheiros duendes, e a todos os leitores. Rendido às maravilhas do deserto do Namibe, toma uma decisão inesperada! No desenrolar da aventura, desvendam-se os mais importantes marcos históricos do continente africano, a sua geografia, ritos e tradições, recriando-se, com elementos que reconhecemos, o Natal.

“Há décadas, até séculos, vivemos a época natalícia seguindo os códigos folclóricos do Ocidente que muitas vezes vão totalmente contra a realidade que nos apresenta a nossa cultura estética e realidade geográfica; é chegado o momento de reclamarmos, para todo o hemisfério Sul do Planeta, que se relaciona com o Natal cristão, o resgate de identidade e a libertação de uma escravatura cultural, social e económica”, afirma Nástio Mosquito, autor.

“A Viagem” será tema de debate em 04 sessões do talk show ao vivo “Talk 2 Mi”, conduzido por Horácio Mosquito, a partir do dia 5 de Dezembro na página de instagram “mimosquito”. À conversa juntar-se-ão Stela e Benvindo Magalhães (apresentadores de televisão), Gangsta (motivador de consciências), Paulo Inglês (doutorado em sociologia e professor universitário) e Marinela Mendes (fundadora da MBAWA e digital influencer).

O livro estará disponível na Tupuca, Soba Store e DZZZZ, a partir do dia 05 de Dezembro.

Para mais informações contacte: 947 025 274.

DZZZZ é a manifestação estrutural da visão de Nástio Mosquito no que toca a contribuir activamente para um ecossistema cultural, social, e financeiro onde dar o melhor para o nosso cliente e o seu consumidor não é apenas um conceito. Consequência tridimensional no como podemos experienciar VIDA é nosso foco.

Nástio Mosquito

Artista multimídia Nástio Mosquito é conhecido por performances, vídeos, música e poesia que mostram um intenso compromisso com o potencial aberto da linguagem. Com um percurso ligado também às artes plásticas, com exposições na Tate Modern, em Londres, e trabalhos expostos nos EUA, Brasil e Japão.

Facilmente mal interpretado como uma espécie de cansaço do mundo, é a expressão extraordinária de um desejo urgente de se envolver com a realidade em todos os níveis.

Oga Mendonça

Podcaster, Filmmaker e Designer Multimédia, Oga Mendonça é actualmente anfitrião do podcast "Que Que Tá Acontecendo", que vai para sua segunda temporada. Conhecido também por participar de episódios importantes do Mamilos, Braincast, Cinemático entre outros podcasts. Como filmmaker trabalhou para marcas como Red Bull, MTV, Netflix, ISA (Instituto Sócio Ambiental). É também designer gráfico e já trabalhou em diversas revistas das editoras Abril e Globo.