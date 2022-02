“Das Feridas do Silêncio às Consequências do Direito” abre ciclo de conferências da Northside Group

A Northside Group realiza hoje, 10 de Fevereiro de 2022, as 14 horas no Hotel Epic Sana uma Conferência sobre Violência Doméstica contra a Mulher e a Família com o tema “Das Feridas do Silêncio às Consequências do Direito” que terá como oradora principal a activista social Josina Machel.

tema surge numa abordagem interdisciplinar, por ser uma realidade ativa e presente na sociedade, bem como, pelas suas consequências negativas e destrutivas, tanto a nível físico como psicológico.

iniciativa marca a abertura do programa semestral de conferências marcantes com temas de impacto e problemáticas sociais com Objetivos de:

Promover e ampliar a consciência das vítimas e sociedade civil, sobre o impacto negativo que a violência doméstica causa na vida da mulher e na família, sublinhando que é fundamental não se calar e por um basta no seu relacionamento abusivo;

Apoiar à definição de novas diretrizes para a política publica integrada no campo da violência doméstica, a partir da atuação transversal e intersectorial dos vários oradores envolvidos com o tema;

Promover o debate social sobre o tema, no sentido de ampliar a participação da sociedade civil na perspetiva de construir propostas e conhecimentos que assegurem a segurança e acompanhamento da mulher na sua própria casa;

Identificar experiências positivas em contexto participativo, considerando as diferentes recomendações de cada setor;

Fortalecer iniciativas que promovam o despertar da cidadania e a garantia dos seus direitos. Estimulando a organização e consolidação de redes nacionais e internacionais, para troca de experiências e realização de acções conjuntas, voltadas para melhoria de problemáticas sociais;