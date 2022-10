Cultura Nhaneka-Humbi retratada em peça teatral

Também incorpora uma reflexão sobre a exaltação do papel da mulher pela luta da emancipação ao longo da história, baseado em vidas, garra e a determinação, criada para mostrar a coragem e a firmeza, as barreiras por elas enfrentadas.

Segundo Sophia, a “Buco’s produções” trabalha em dois sectores cinematográficos, adulto e infantil para a realização de eventos. “Trabalhamos por conta própria, o elenco presente na produção da peça não é um grupo, é uma produtora cultural que trabalha directamente com o teatro e dedica-se em apresentar peças voltadas a histórias passadas ou também apostam em histórias do cotidiano”.

De acordo com Flávio Ferrão, é reconfortável viajar por um mês a província do Lubango para conhecer a cultura e tradições daquele povo, como a passagem da fase adulta da mulher com a realização do “Efico”, o “Olandalu”, que acontece sobre a traição, rebuscar os valores do povo e caracterizar toda a pesquisa em texto de ficção, afirmou.

Segundo expressaram, o objectivo da peça é dar a conhecer e apelar as gerações vindouras sobre a cultura do povo angolano, especificamente os Nhyaneka-Humbi, os seus hábitos, histórias, costumes, tradições e crenças, sendo que actualmente vivem mais com informações ou modo de vida da Europa, Américas e Ásia.

Sophia Buco falou sobre as expectativas da peça que são boas, mas o importante segundo ela, é representar várias situações e assuntos que marcaram a África, hábitos e costumes. “A obra é linda com um historial bem a nossa maneira e para todas as idades a partir dos 12 anos”, explicou.

Para representação da peça teatral, o elenco é formado pelos actores Manuel Teixeira, Sérgio Oliveira, Emanuelson Manuel, Sophia Buco, Elizete Vasco, Nelma Nunes, Adilson Vunge, José Maria, Ailton Silveiro, Sílvio Nascimento e Eduardo Kialanda.

Sobre os povos Nhyaneka-Humbi

O termo Nhaneca-Humbe é utilizado para designar um conjunto de etnias agropastoras bantas do sudoeste de Angola que tem em comum a raiz linguística Nhaneca.

Localizadas na sua maior parte na província da Huíla e em pequenas porções no Cunene e no Namibe, estas etnias combinam a criação de gado bovino com uma agricultura geralmente destinada mais à auto-subsistência do que à comercialização.

Cada etnia (Muíla, Handa, Cumbe, etc.), tem a sua identidade social e suas características culturais e linguísticas próprias. A maior parte aderiu ao cristianismo, predominantemente à Igreja Católica no decorrer do período colonial.