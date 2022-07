Crianças de Luanda têm novo parque infantil

Os mais pequenos contam com um novo parque infantil, situado no Shopping Royal Park (em Talatona), resultado de um investimento de 400 milhões Kz.

De acordo com uma nota, o novo parque tem uma temática de água e gelo e também uma área de aproximadamente 4000 metros quadrados.

O espaço compreende igualmente zonas de diversão e jogos, realçando-se o "habitat dos pinguins e pelicanos".

O parque que é uma iniciativa do grupo Yewhing é capaz de acolher até 1000 crianças em simultâneo.

O acesso ao espaço tem um custo inicial de 3500 Kz à semana e 4500 kz ao fim-de-semana, "que garantirá a diversão durante duas horas", indica a nota, que acrescenta que "no caso de serem mais de uma criança o preço sofre uma redução".

Segundo o documento, novo espaço de entretenimento infantil vem colmatar a falta de parques infantis na cidade, espaços de extrema importância no desenvolvimento das crianças que contribuem para melhorar a coordenação motora, a socialização e a percepção do mundo à sua volta.

Assim, segundo Nirina Flora, directora do parque, citada na nota, "além de divertir, a nossa missão é educar, preservar, consciencializar para a conservação e preservação da vida dos oceanos, das suas espécies e dos seus habitats. Tornar as crianças de hoje em jovens e adultos conhecedores do amanhã. Queremos promover o conhecimento, a preservação e a educação ambiental de uma forma divertida e apaixonada".

O Grupo Yewhing emprega mais de 2000 pessoas, estando presente em diferentes sectores como a indústria, o retalho e os serviços, sendo detentor das marcas Baobabay, Mundo da Casa e Mundo da Criança (que inaugurou na semana passada o segundo parque infantil).

A nota refere ainda que "o Mundo da Criança no Royal Park tem parceiros que asseguram diferentes opções de alimentação e para apoiar crianças e pais conta com uma equipa de monitores formados em pedagogia, tal como acontece no Mundo da Criança da Via Expresso".

Além de Nirina Flora,a cerimónia contou com a presença dos membros da Administração e Direcção do Grupo, tendo estado presentes a PCA, Sun Jin, o Director Geral, Sandro Teixeira e a Directora de Marketing Regina Ganga da Costa, entre outros.