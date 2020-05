Cinco museus unidos na exposição “Um Mundo de Máscaras”

O uso de máscaras está a marcar o ano de 2020. São o rosto visível da maior pandemia vivida pela actual geração em todo o mundo. No Dia Internacional dos Museus, que se comemora a 18 de Maio, o Museu da Farmácia inaugura a exposição “Um Mundo de Máscaras”, em parceria com quatro museus: Museu da Ciência da Universidade de Coimbra, Museu da Marioneta, Museu do Oriente e Museu Nacional de Etnologia.

A secretária de Estado da Cidadania e Igualdade, Rosa Monteiro, é embaixadora desta exposição, que celebra o tema do Dia Internacional dos Museus deste ano: “Museus para a Igualdade: Diversidade e Inclusão”. «Com a exposição “Um Mundo de Máscaras”, pretendemos promover uma ponte entre o presente e o passado, revelando um mundo de histórias dentro de um objecto, que se torna rosto da diversidade de museus e colecções em Portugal», explica Gonçalo Magano, curador do Museu da Farmácia.

Trata-se de uma exposição online temporária, que apresenta mais de 30 máscaras provenientes de diferentes culturas, que pertencem aos cinco museus. Desde máscaras de rituais a máscaras de protecção, máscaras de tradição, máscaras de cerimónias, máscaras de ópera e de teatro, máscaras de xamãs, de curandeiros e de feiticeiros. A galeria de imagens é acompanhada de textos e vídeos sobre o seu significado e interesse histórico.

A exposição será inicialmente lançada online, num website criado especificamente para o efeito: www.ummundodemascaras.com e pretende-se que venha a ser apresentada ao público, em formato presencial, ainda durante 2020.