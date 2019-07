Cidade detentora de património da humanidade mais próxima da rota do Turismo

Durante três dias, no fim de semana passado, diplomatas africanos conheceram de perto a realidade históricocultural de Mbanza Congo, cidade que acolhe, a partir de hoje, a primeira edição do festival internacional da cultura, artes e turismo Festikongo. A viagem guiada foi a primeira de muitas iniciativas que o Ministério tem no âmbito da promoção e divulgação das potencialidades turísticas do País, visando atrair investimentos e o estabelecimento de parcerias entre empresários nacionais e estrangeiros.

Os embaixadores reconheceram o empenho das autoridades angolanas na preservação e conservação deste mosaico histórico-cultural , bem como os esforço empreendidos na inscrição da cidade de Mbanza Congo na lista de património mundial da UNESCO. Durante a estadia , os diplomatas ficaram a conhecer a riqueza histórica da província, acompanhados pelo governador local, Pedro Makita Armando Júlia. Integraram a comitivaos embaixadores do Gabão, Mali, Côte D’ivoire, Sudão, República da Guiné, Congo-Brazzaville, Gana, São Tomé e Principe, Ruanda, Nigéria, Argélia e Zâmbia. Uma visita guiada cujo resultado foi frutífero.

Os diplomatas Guy Wezet e Chryst Engobo reviram-se na cultura do Zaire e afirmaram estar a postos a investir na cidade. Larbi Latrich, embaixador da Argélia, na qualidade de Decano do grupo, explicou que a deslocação está inserida em três vertentes - turística, cultural e histórica -, que entende serem as grandes potencialidades desta parcela do território nacional. Já Afonso Vita, director nacional de Qualificação de Infra-Estrutura e produtos Turísticos, avançou que outras visitas à capital da província do Zaire se seguirão nos próximos dias, anunciando para breve a vinda de três outras delegações de embaixadores europeus, norte-americanos e asiáticos também acreditados em Angola. A comitiva inteirou-se das potencialidades históricas culturais e económicas dos municípios de Mbanza Congo, com o auxílio de Sakala Sengue, director provincial da Cultura.

O roteiro incluiu o Museu dos Reis, Tribunal Costumeiro, Yala Nkuwu, Sungilo, residência dos secretários dos Reis, Ruínas de Nkulumbimbi, Cemitério dos Reis,Tadi Dia Bukikua, visita ao Túmulo da Mamã Mpolo, Fonte Santa, Aldeia Mbanza Mazina.