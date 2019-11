Cesário Verde é “Escritor do Mês” no Camões

Na 23.ª edição da iniciativa “Escritor do Mês”, o Centro Cultural Português em Luanda vai homenagear Cesário Verde nos dias 2 e 16 de Dezembro, a partir das 10h00.

De seu nome completo José Joaquim Cesário Verde, poeta do concreto das quadras simples, é um dos grandes percursores do modernismo em Portugal. Nasceu em Lisboa, em 1855, no seio de uma família abastada de comerciantes/agricultores. Frequentou o Curso Superior de Letras, que nunca veio a concluir. Foi um autodidata, embora a integração da sua poesia nas correntes estético-literárias mais representativas da época, o perfeito domínio da língua portuguesa, a riqueza e precisão do vocabulário e o rigor, originalidade e adjectivação, deixem supor um grau de cultura superior ao que adquiriu por iniciativa própria, ao acaso de leituras sugeridas por amigos ou escolhidas segundo motivações pessoais de momento.