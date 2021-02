Centro Solar do Centro de Saúde de Cabo Ledo

Soube o Mercado por comunicado de imprensa que a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG), na qualidade de Concessionária Nacional, a Eni Angola, operadora do Bloco 15/06, e os seus parceiros Sonangol P&P e SINOPEC, oficializaram na passada sexta feira, dia 29 de Janeiro, a entrega de um sistema solar de 14 KW ao Centro de Saúde de Cabo Ledo, no município da Quiçama, província de Luanda.

Avança que o acto de inauguração contou, entre outros, com a presença do Director Nacional dos Petróleos, Alcides Joaquim dos Santos, em representação do Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás; do Gerente do Bloco, Américo Nascimento, em representação da ANPG, e do Director Geral da Eni, Matteo Bacchini.

Alcides Joaquim dos Santos, avança que a mais valia do projecto por ter a capacidade de manter a funcionar 24 horas por dia o Centro de Saúde de Cabo Ledo.

“Sabermos que com este contributo conjunto, esta localidade vai poder desfrutar diariamente dos cuidados de saúde de que necessita é uma enorme alegria. E porque sem acesso à saúde, energia e água é impossível ter qualidade de vida, estas têm sido prioridades da Eni em Angola junto das comunidades com que mais interage. Recordo que já fechámos mais oito sistemas solares iguais a este, ao abrigo do Projecto Social Integrado, no Namibe e na Huíla”, disse Matteo Bacchini.