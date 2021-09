'Farol' do poder de Nova Iorque

Nicole Pullen Ross é a responsável do Private do Banco Goldman Sachs (PWM) para Região de Nova Iorque; faz do aconselhamento profundo e sincero as ferramentas (de gestão), a fim de captar a confiança dos clientes da alta sociedade nova-iorquina.



Dotada de um forte poder de persuasão, Nicole Pullen Ross destaca-se no PWM do Goldman Sachs ainda como associada de verão, pois (naltura) frequentava a Columbia Business School (Nova Iorque).



O segmento de “Gestão de Riqueza Privada de Nova Iorque” consegue atrair mais famílias e instituições ricas com a estratégia da 'estagiaria'.



Face aos resultados obtidos na fase experimental, a instituição decide manter o vínculo com a 'estagiaria' de verão da Columbia Business School (1998), cujo currículo académico consta uma licenciatura em contabilidade pela Hampton University (EUA).



É a profissional certa para as aspirações do Goldman Sachs, apesar de 'caloira' (no segmento private wealth managemant) já tinha experiência em matéria de banca, antes trabalhou no JPMorgan (maior instituição bancária dos Estados Unidos da América), onde fornecia relatórios e análises financeiras estratégicas para o escritório executivo.



Passados 13 anos (2011), o profissionalismo evidenciado por Nicole Pullen Ross é 'coroado' com a nomeação para directora-gerente da PWM do Goldman Sachs; este cargo estava longe de ser o corolário da trajectória profissional da contabilista, que antes desempenha a função de co-directora do capítulo Nova Iorque e Nova Jérsia.



O talento e sentido de responsabilidade estão presentes no dia-a-dia de Nicole Pullen Ross, factos que a catapultaram para o cargo de líder da Goldman Sachs Black Network nas Américas. Da alta sociedade norte-americana, faz parte do Conselho Executivo da Câmara de Comércio da Grande Filadélfia e Clube Económico de Washington, DC.



Nicole Pullen Ross é também considerada uma das mulheres mais notáveis do sistema financeiro dos EUA, sendo igualmente membro do Conselho do Legacy Youth Tennis and Education Center e do Conselho de directores do Kimmel Center.