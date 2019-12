Brunch with...Tiago Costa

Nasceu em Setembro de 1985, em Portugal, altruísta que dedica a maior parte do seu tempo a escrever piadas sob um pendor social, embora seja, muitas vezes, associado à política pelo teor apresentado e, quando não o faz, está a assessorar no ramo da comunicação e imagem.

É formado em Direito, mas por ter tendências de esquerda não exerce. Jovem divorciado, encontra-se neste momento a preparar o seu primeiro show (solo) em que retratará precisamente toda a sua visão sobre divorciados, na vertente de Stand Up Comedy, que é a sua área de actuação.

Tenciona ter o seu próprio espaço e fazer com que o humor seja consumido todos os dias e avança que já está a trabalhar, para que o sétimo aniversário, que se assinala este ano, possa fazer sete dias seguidos de humor e comédia em toda Luanda.

Dotado também de virtudes, a sua ambição prende-se com o bem comum e sonha um dia ver os movimentos do humor a se tornar numa indústria angolana. “Se todos tiverem condições, todo mundo ganha. Eu ganho porque cada vez mais chego às pessoas, as pessoas ganham porque cada vez mais têm diversidade no humor”, afirma o humorista que diz não ter tido ainda o seu momento mais alto, apontando para o livro que lhe sirva de inspiração e aprendizagem “Eu sou um crime” de Trevor Noah e, para estimular a imaginação, menciona todos os livros de Harry Potter.

“Acredito que aquilo que faço é pelo e para os outros. Ou seja, não faço nada. Entendo que sei precisamente o que os outros, devem ou não fazer, a nível da comunicação para serem bem-sucedidos ou simplesmente para evitarem crises”, e acrescenta, “rejo-me por uma das máximas de Einstein que considerava que a imaginação é mais importante que o conhecimento, não obstante o conhecimento ser essencial.

Percurso

Cresceu entre Angola e Portugal. Começou os estudos em Angola e, aos 11 anos de idade, devido a uma greve em massa de professores naquele período, foi obrigado a sair do País e acomodar-se em Braga, Portugal, até concluir a sétima classe.

De volta a Luanda, e por estar já no ensino português, fui estudar para a Escola Portuguesa de Luanda, mas sem sucesso. “Fui “recaminhado” para Portugal, pois não tive qualquer êxito em Luanda, sugeri um colégio interno no Alentejo, onde fiz até a nona classe, terminei o secundário no Porto. Em 2011 concluí a licenciatura em Direito na Universidade Católica do Porto”, explicou, e, um ano depois, para consolidar os seus estudos fez a pós-graduação em Assessoria e Consultoria de Comunicação e Marketing na Escola de Jornalismo do Porto.

O criador do GOZ’AQUi, recorda a sua infância muito divertida, e diz que sempre lidou com os mais velhos pelo que, desde cedo, sempre quis ter argumento só para participar nas conversas. “O meu castigo, do que me lembro, quando me portava mal, era não sair de casa e quando fosse no mês de Agosto o castigo só terminava no meu aniversário em Setembro”, evocou. Porém, recorda de igual modo que, enquanto criança, não tinha um sonho propriamente dito, pois dependia de seus pais.

Desafios profissionais

O seu percurso profissional foi marcado por uma obstinação. Desde cedo mostrou aptidões para a comunicação escrita e oral e, enquanto frequentava o curso de Direito, começou a escrever e a ver publicados alguns artigos seus numa revista cujo mercado principal era Angola, com principal destaque nas eleições legislativas de 2008. Com muito orgulho e igual empenho, participa como assistente de produção na curta-metragem “ALAMBAMENTO”, vencedora do Prémio FIC 2010.

Acabado o curso, volta para Luanda onde passa a colaborar com a Revista mensal “ÁfricaToday” durante seis meses. No mesmo espaço de tempo, com mais dois amigos, produz uma edição especial da Revista Comunicar (propriedade do Ministério da Comunicação Social) a propósito do novo pacote legislativo (TV, Rádios Comunitárias, Estatuto dos Jornalistas...). De regresso a Portugal e enquanto terminava a pós-graduação, passou também a colaborar com a agência de comunicação angolana Executive. Em 2012 quando regressou de vez para Luanda, começou a trabalhar na Embaixada dos Estados Unidos da América.

É fundador e actualmente produtor executivo do GOZ’A’QUI, a primeira e única plataforma e produtora de entretenimento, com principal destaque para eventos de Stand Up Comedy que ocorrem todos os meses na cidade capital, com o objectivo de promover humoristas nacionais ou estrangeiros que se encontrem em território nacional. “Por força de quase sete anos de GOZ’AQUi, hoje o negócio abriu um pouco mais e, alugamos material audiovisual, fornecemos artistas para campanhas publicitárias e inclusive, gravamos e editamos campanhas publicitárias”, esclarece.

Sobre a nova geração de empresários diz que não se é líder se dependermos dos outros, quando há capacidade mental e recursos para empreender. Na sua opinião, um líder não é o que vence todas as lutas, mas sim aquele que evita mais guerras a medio e longo prazo. E apela aos gestores a se reiventarem e buscando cada vez mais a resilência.

Para si, o País são os jovens e, conclui, apesar das dificuldades que se encontram em todos os sectores da economia, tem na sua análise perspectivas positivas para o País, através da atitude e determinação que vai notando nos jovens.