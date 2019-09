Brunch With...Sílvio Gourgel

O nosso entrevistado distingue-se por ser um profissional ligado à engenharia de construção civil e por se apaixonar, desde muito cedo, pelo jornalismo radiofónico. Distinguese igualmente por ser o criador de uma loja online que permite comprar qualquer artigo em qualquer lugar.

Jovem angolano de 38 anos de idade, nasceu em Luanda e considera-se filho da Vila Alice, onde passou toda a sua infância com os avós e o seu irmão mais velho. Pai de um filho, Sílvio é formado em Engenharia Civil pelo Cape Technikon (Cidade do Cabo, África do Sul) e pela Hanze University of Applied Sciences (Groningen, Holanda) em 2003.

Fez o ensino primário e parte do secundário em Luanda, concretamente desde a escola Dom Moisés, no actual distrito urbano do Rangel, até ao Instituto Médio Industrial de Luanda (Makarenko), fazendo o curso de Engenharia Civil durante os dois primeiros anos, terminando, entretanto na África do Sul onde deu continuidade da formação superior no mesmo ramo. “O Makarenko foi muito interessante para mim porque foi lá que tive as primeiras noções de construção civil, até culminar o ensino superior no Cape Technikon”, revela. Acrescenta ainda que teve igualmente a oportunidade de fazer muitos e bons amigos que os tem até hoje.

Recorda que a sua infância foi muito boa e teve muitos sonhos, como qualquer outra criança. Sonhava ser engenheiro electrotécnico, porém, pelo facto de seu irmão escolher o curso de sonho, Sílvio decidiu fazer engenharia civil, que para ele, acaba de ter a mesma componente: criar coisas. Explica que o sonho não morreu com esta questão e até hoje continua com perspectiva de criar coisas. ‘‘Quando eu era pequeno, a curiosidade já andava comigo, gostava muito de desmontar aparelhos electrónicos e brinquedos para perceber como funcionavam’’, confessou.

A questão de “criar” e a “curiosidade” levaram Sílvio a fazer um curso que lhe permitisse continuar a dar vida às suas imaginações, tal prática que se reflecte naquilo que faz actualmente. Questionado sobre os desafios de viver em geografias diferentes, o engenheiro de formação entende que Angola não é um país fácil de se viver, “temos muitos desafios no nosso dia-a-dia, mas estes trazem também oportunidades de criar e desenvolvermos muita coisa’’, opinou.

Trajectória Profissional

Depois de terminar os estudos, Sílvio volta para Luanda, onde teve o seu primeiro emprego como fiscal de obras na actual Sigma Group. Esteve envolvido na construção da Clínica Girassol e do Centro Recreativo da Sonangol (Paz flor) e, dois anos mais tarde, mudou-se para a SONILS como gestor de projectos, onde trabalhou durante oito anos. Dada as experiências, encontrou a possibilidade de mudar-se, em 2013, para a Engineering Management Company, Lda. (EMC, Lda.), uma empresa angolana de projectos de engenharia no sector de petróleo e gás, onde faz carreira até hoje, como Director Geral e accionista da mesma.

‘‘Quando recebi o convite para ser o Director Geral Adjunto da EMC, vi a oportunidade de começar a dar os primeiros passos em liderança e gestão de empresas. Foi um

pouco assustador, mas hoje não me arrependo por ter tomado a decisão. Ganhei muita experiência e uma perspectiva diferente sobre os negócios’’, regozijou-se.

Sílvio Gourgel funda, em Julho de 2017, a Stekargo.com, uma loja online angolana onde se pode comprar qualquer artigo, de origem nacional ou internacional, pagar em Kwanzas e receber o artigo em casa. O engenheiro explica que criou a empresa por ter uma paixão pela logística e devido a escassez de produtos que nós temos em Angola.

‘‘O grande desafio foi arranjar uma solução para que num único sítio fosse possível comprar qualquer artigo, de forma simples. A solução foi criar um website com um formulário simples, onde se preenche os detalhes do artigo que se procura e os detalhes do cliente para contacto’’,

avançou.

O engenheiro é fanático igualmente por jornalismo radiofónico desde os 14 anos de idade. Começou por fazer

o programa infantil Rádio Pió, na Rádio Nacional de Angola, em 1994, e nesse momento é o apresentador do programa Luanda.com na Rádio Mais, um programa que fala sobre o que acontece em Luanda. ‘‘Sempre vi a rádio como um hobby. Nunca pensei em fazer jornalismo, sempre tive as coisas bem definidas’’, comentou.

Objectivos pessoais

Sílvio objectiva continuar a crescer e proporcionar oportunidades à outras pessoas de poderem também crescer

e de fazer parte das experiências que têm acontecido cá em Angola. Pessoalmente, pretende ter um melhor equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Amante de futebol, é carinhoso, gosta de passar o tempo com a família e amigos, conversar e conhecer novas pessoas.

Sílvio sente-se um homem realizado por tudo que já conquistou e vem conquistando mas não pretende parar por aqui. Tem como referência de inspiração o livro ‘‘Os Sete Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes’’, da autoria de Stephen R. Covey.

Sobre a nova geração de gestores, o empreendedor avança que actualmente o país conta com muitos bons gestores, jovens com capacidade intelectual e de realização, capazes de resolver muitos problemas.

Aconselha os jovens a tomarem uma postura mais séria com relação ao papel importante que todos têm como parte do desenvolvimento do país.