Brunch With...Raúl Alexandre

A edição desta semana para a secção Brunch With recebe o Raúl Alexandre, fundador e CEO da Sgar, empresa que detém o mais recente projecto “Cartão Jovem, que se define como um jovem comum e sonhador como todos os outros. Nasceu em Angola, concretamente na capital do país em 1983, mas desde muito cedo perdeu o contacto com a sua mãe que é do Huambo e nunca mais soube do paradeiro dela. Parte da sua infância foi vivida em Portugal, onde, aos oito anos de idade, foi para conhecer o seu pai e por lá ficou durante toda a sua adolescência, aprendendo uma cultura diferente até que o destino o levou para outros países como a Inglaterra e Cabo Verde para tentar a vida através de ofícios, porém sempre soube perfeitamente que a sua casa seria sempre a nossa “Kianda”, cidade cujo projecta determinados investimentos.

Da sua infância recorda que sempre sonhou em ser jogador de futebol e, segundo conta, tinha muito talento, assim como jogou para o Sporting de Portugal e no Belenenses. “Eu era um jovem jogador promissor que dividiu o balneário com amigos craques como Ricardo Quaresma, Eliseu e entre outros. Mas infelizmente o sonho não continuou no futebol, talvez por falta da dita estrelinha”, conta o empreendedor que em seguida recorda de um outro sonho. “O outro sonho era de ver os jovens angolanos como eu, com liberdade para realizar o que eles sempre almejaram, tornando os seus projectos em realidade e isso é o que hoje procuro profissionalmente”, descreveu Raúl Alexandre que não evidou esforço de referir que sempre cresceu e viveu rodeado de amigos e de boas companhias, sendo, entretanto, um dos factores que lhe possibilita encarar o seu dia a dia com alguma certa facilidade.

Fez o ensino secundário em Portugal e em 2010 concluíu o curso de Marketing em Londres, Inglaterra. A escolha do projecto Questionado de como teve a ideia da criação do projecto recentemente lançado, Cartão Jovem, Raúl Alexandre avança que tudo começou em Portugal em conversa com um amigo, mas a decisão foi de aplicá-la em Angola. Assim como informa, o Jovem + é um produto que foi criado a partir do Cartão Jovem, onde os jovens desempregados ou estudantes que queiram ganhar um dinheiro extra, inscrevem-se no Cartão Jovem e neste momento, tal como diz, já foram formados mais de 450 profissionais. Estes jovens são vendedores de porta a porta que vendem o Cartão Jovem e outros produtos aliados à carteira de seguros da Global e planos de saúde da Mega Saúde, estes ganham uma percentagem por cada cartão vendido.

“A venda de porta a porta foi, na verdade, uma experiência do meu primeiro emprego que eu obtive fora do país e encontrei a oportunidade de partilhar com os meus irmãos angolanos, criando o Cartão Jovem”, revelou o empreendedor que diz ser ainda longo o caminho a percorrer para atingir o clímax dos seus objectivos. Quanto ao percurso profissional, o empreendedor faz saber que toda a sua vida foi desafiante. Começou a trabalhar desde os seus 13 anos de idade e conta que tem mil histórias de superação que a vida lhe ensinou, o seu percurso profissional destaca-se como longo e com trabalhos árduos que poderia ser transcrito num livro. Raúl Alexandre tem o nicho do empreendedorismo a correr-lhe nas veias. Para além da Sgar, empresa por ele criada, também já teve loja de roupas, uma fábrica de sumo, restaurantes, discotecas e entre outros investidos em Londres, Lisboa (Portugal), na praia de Cabo Verde e agora na sua terra natal, Angola. Neste momento o nosso convidado é detentor de dois restaurantes e pretende nos próximos meses lançar um Plano de Saúde e uma App (aplicativo) de entregas.

Outras ambições profissionais

As suas ambições e objectivos profissionais prende-se nas oportunidades de querer dar cada vez mais aos jovens angolanos emprego, assim como ser um exemplo para muitos, mostrando de que os sonhos podem tornar-se numa realidade, dar esperança ao jovem que, apesar das dificuldades económico sociais do país, é possível corrermos atrás dos nossos sonhos. Também refere nesta entrevista que, dado o seu trajecto profissional e o alcance de alguns objectivos, o momento mais deslumbrante da sua vida profissional ainda não aconteceu e que está por vir. No entanto, encontra inspiração e aprendizagem no livro “Um líder sem título”, de Robin Sharman. Quanto aos gostos musicais, caracteriza-se como eclético e reflexivo. Na sua opinião sobre a nova geração de gestores, empresários e líderes, Raúl Alexandre destaca que temos muitos bons jovens inovadores e que já começam a dar cartas à nível empresarial, não só nacional como internacionalmente, cada vez mais vemos projectos inovadores e que acompanham essa nova era digital. Portanto, aconselha os mais novos no ramo de empreendedorismo a serem criativos, resilientes e sobretudo, sempre que possível, reinventarem-se. No que tange a situação do país, o gestor da Sgar entende que este vive um momento desafiante, porém é possível ver alguma luz no fundo do túnel, os jovens começam a ser mais respeitados e ouvidos nessa nova Angola... Nas crises fecham-se algumas portas, mas abremse sempre novas oportunidades de negócio e consequentemente emprego.