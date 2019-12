Brunch With...Palmira Rodrigues

Jovem sonhadora, é a irmã mais nova de uma família de quatro rapazes, que nasceu em Dezembro de 1981 na cidade de Luanda. Palmira, menina de uma altura incrível, passou toda a sua infância no bairro Maculusso com os seus irmãos, primos e vizinhos. “Os meus pais são originários de Malange e na altura vieram para Luanda devido a situação de guerra. Depois foram viver no Bairro Popular onde todos os meus irmãos nasceram’’, recorda sorrindo.

Segundo Palmira, no seio familiar que cobria a sua trajectória de vida, diz que não teve tantas dificuldades naquela altura e que nunca sentiu falta de nada, porque seus pais tinham empregos modestos, assim como o pai trabalhava para a CAF Angola, a mãe trabalhava para o antigo hospital de tuberculose e, ainda fazia trabalhos de costura em casa. Contudo caracteriza a sua infância como extraordinária. ‘‘Eu gostaria que os meus filhos tivessem a mesma educação que eu tive, para poderem dar valor aquilo que nós temos’’, reflectiu.

Palmira diz que teve vários sonhos enquanto criança, mas um deles era com certeza fazer a formação superior em Engenharia. ‘‘Eu não sabia em que ramo da engenharia estaria, mas sempre sonhei ser chamada por engenheira ou arquitecta’’, revela.

A nossa convidada começou os ensinos primários com os cinco anos de idade no prédio do Livro, porque os pais sempre queriam manté-la perto de casa, depois partiu para o Muto-ya Kevela fazer desde o quinto ao oitavo ano. De seguida, foi para o Pré-Universitário fazer as Ciências Exatas, a prior a ideia não era fazer o PUNIV, mas sim Makarenco, porque, segundo ela, esteve mais inclinada para Matemática. Depois de ter terminado o ensino médio em 1999, foi para a Faculdade de Engenharia na Universidade Agostinho Neto (UAN). ‘‘Foi um acidente porque o meu primo foi fazer, por engano, a minha inscrição em engenharia Electrotécnica, entretanto, fiz o primeiro ano, mas as coisas não correram muito bem, então abriu a oportunidade para o ISPRA onde fiz ciências da computação durante cinco anos’’, comentou.

Enquanto fazia a licenciatura, a engenheira conseguiu entrar para a Sistec como estagiária, depois de alguns meses tornou-se efectiva, considerando este como seu primeiro emprego oficial, onde tinha a responsabilidade, como outros técnicos, de consertar máquinas. Conquistou o seu espaço, ganhou dinamismo, de seguida começou a dar apoio domiciliar e os clientes olhavam e exclamavam: “uma mulher para reparar máquinas?!!! Não, o teu lugar não é aqui, é na cozinha». ‘‘Eu penso que a Sistec é uma das melhores escolas que existe cá em Angola à nivel da Informática para se formar como uma pessoa profissional’’, opinou.

O desejo de acrescentar valor na formação era tanta que fez com que a Palmira, depois da Universidade, decidisse fazer o curso de línguas, porém, dada várias razões não lhe foi possível realizar. Então, foi com uma força intrínseca que decidiu fazer o MBA em Administração de Empresas pela Universidade Politécnica de Madrid. ‘‘Custou-me muito por causa da carga horária que eu tinha porque em 2008 saí da Sistec e tinha chegado a altura de dar um outro passo na minha carreira profissional’’, explicou.

Esta fase passou com a integração na multinacional de telecomunicações que é a Ericson, empresa sueca onde esteve durante oito anos como engenheira de integração de 2G e 3G. Acredita que foi uma experiência de vida com muitos altos e baixos, assim como por ter saído da área técnica para uma coisa mais de gestão. Mais tarde tornou-se gestora de contas da Ericson para a Movicel durante três anos, tinha a responsabilidade de tratar de toda a parte de vendas de serviços e equipamentos para a Movicel, porque foi a altura em que a Movicel estava a implementar o sistema de GSM que são os cartões ‘‘SIM’’.

Depois dos oito anos na Ericson, passou para um outro desafio no final de 2016, não agora mais como gestora de vendas para a Movicel, mas sim como funcionária da própria Movicel no departamento de Roaming e Interligação, pertencente a área de Direcção Comercial. Com foco nos objectivos, no ano a seguir foi nomeada Directora na área de Direcção de Empresas da Movicel. Conta que seguidamente foi feita uma reestruturação na própria empresa e a direcção onde Palmira trabalhava foi fundida para o departamento corporativo que trata dos serviços de Roaming e Interligação, sendo designada para comandar o departamento composto actualmente por 12 pessoas.

Perspectivas e Inspirações

Quando foi contratada pela Movicel, Palmira Rodrigues tinha como objectivo executar melhorias nas tarefas da empresa. Mas argumenta sobre os seus objectivos pessoais que são aqueles que não passam só por executar o que é hoje, mas também por ajudar as pessoas que trabalham consigo. ‘‘No fim da jornada é sempre bom percebermos que aquilo que estamos a fazer tem um impacto também nos outros. Eu quero que também essas pessoas tenham sucesso e, que amanhã digam: a Palmira nos ajudou a fazer isso.

Ambiciona não pelo facto de ser reconhecida como chefe de departamento, mas sim como aquilo que deixou ficar e é capaz de fazer, assim como contribuir para o crescimento da empresa tanto ao nível geral como ao nível individual. Para um futuro não muito distante, Palmira vê-se como uma empresária de sucesso. ‘‘Para isso é necessário ter uma capacidade grande de dar muito de nós e ir até ao fim’’, diz ela.

Teve muitos momentos altos, mas o que foi mais marcante para a nossa convidada foi no seu casamento, quando teve a presença do seu avô que não saia de casa há dez anos. ‘‘Nunca desista dos seus sonhos’’ de Augusto Cury, é o livro pelo qual Palmira se inspira para a realização das suas tarefas. Em nota de conclusão, a brunchista aconselha aos novos líderes para não desistirem dos seus sonhos, mas para que os sonhos se concretizem devem ir à luta.