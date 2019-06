Brunch With...Melanie Figueiredo

Natural de Benguela, Melanie Figueiredo, é casada e tem uma filha de oito anos. Desde muito cedo que esteve dividida entre Angola e Portugal, concretamente entre Benguela e Lisboa, recorda que teve uma infância muito boa, pois sempre esteve em contacto com a natureza e com a família.

Em 1996, já com os 14 anos de idade e devido a instabilidade política que o país enfrentava, os seus pais decidiram que Lisboa era uma melhor opção para prosseguir os estudos. ‘‘Creio que a situação de guerra unia mais as pessoas, na altura havia muito o ‘espírito de entreajuda’, algo difícil de encontrar nos dias de hoje’’, lamentou.

Em Lisboa terminou o ensino secundário e trabalhou para a Portugal Telecom/Telepac durante dois anos e de seguida foi para Birmingham, Reino Unido, fazer a licenciatura. Confessa que desde cedo sempre sonhou gerir um hotel à beira mar e nesta vertente, em 2002, decidiu candidatar-se a uma das melhores Faculdades da Europa na área de hotelaria e turismo, começando o curso em Gestão de Hotelaria e Turismo em Setembro de 2003, no Birmingham College of Food,Tourism and Creative Studies.

‘‘Após seis meses de formação, apesar de ainda continuar a gostar de gestão hoteleira, verifiquei que afinal o curso não era o que eu julgava, então pedi a transferência para o curso de Estudos de Negócios e dei-me muito bem’’, revela. Acrescenta ainda que não se arrepende de ter feito a troca, fez um upgrade para a licenciatura em Empreendedorismo, foi distinguida em Finanças e hoje a Melanie é licenciada em Business Enterprise, terminando o curso em 2007 no University College of Birmingham.

Percurso profissional e a implementação do Estúdio 42

Com potencial para contribuir no desenvolvimento do País, a empreendedora decidiu regressar a Angola, procurou imediatamente por um emprego, recebeu várias propostas, porém decidiu aceitar aquela que se adequava ao seu perfil, ou seja, consultoria e gestão de projectos de desenvolvimento do país e por esse motivo começou a trabalhar na Consult – Sociedade Angolana de Estudos e Consultoria, Lda, uma empresa de consultoria angolana em Benguela e Luanda. Participou em Projectos como, por exemplo o Aldeias Rurais e o PRESILD em 2008 e também no COCAN 2010 como consultora, em 2009 passou para Directora de Projecto numa empresa do mesmo grupo, a IGIP, Lda, onde participou no desenvolvimento de projectos ligados à habitação e ao turismo, trabalhou também na captação de financiamento para os projectos do mesmo grupo.

Em 2011, de regresso a Benguela onde abraçou um Projecto de consultoria com a empresa GB-Consultores Reunidos e, um ano depois, em 2012, em parceria com o seu marido deu início ao Projecto ‘‘Estúdio 42’’ que em 2013 no âmbito do Programa “Angola Investe” foi possível implementar na Catumbela o Centro de Produção de sinalética, stands para feiras, expositores e instalações desportivas do Estúdio 42. ‘‘Candidatei-me ao programa, fui aceite e implementei o centro de produção da Catumbela Estúdio 42’’, confirmou. Versátil, a nossa convidada, revela que em simultâneo com o desenvolvimento do Estúdio 42 prestava também serviços de consultoria ao INAPEM e a particulares para os programas Angola Investe e PROJOVEM.

Desafios e ambições

A consultora de negócios argumenta que o empreendedorismo é uma área que requer muita pesquisa e persistência. ‘‘Gosto muito de ouvir as ideias dos empreendedores e transformá-las num projecto; é para mim muito gratificante ver estes Projectos em funcionamento’’, avança.

Actualmente faz a gestão da área administrativa, recursos humanos e financeira da sua empresa a MGF, Lda que gere o Estúdio 42 e também presta serviços de consultoria a particulares, seja para aconselhamento profissional, elaboração de estudos de viabilidade económica e financeira ou planos de negócios. Melanie, ambiciona expandir o seu projecto, assim como o seu crescimento à nível nacional, internacionalizar os serviços prestados e ajudar a captar mais investimentos para Angola.

“O meu objectivo é fazer crescer a empresa e claro internacionalizar os nossos serviços” A convidada revela também que teve dois momentos altos no seu percurso académico e profissional, que foram, descobrir a área de gestão empresarial e a materialização do Estúdio 42. Conta nesta entrevista de brunch que não teve dificuldades na preparação do projecto, no entanto, teve dificuldades na sua implementação e operacionalização devido a excessiva burocracia nos processos de licenciamento.

Adepta de leitura, Melanie aprecia muito os livros de história de vida real e aos novos gestores recomenda ‘‘O Livro Negro do empreendedor”. Tem como lema de vida o trabalho rigoroso e a persistência, pois acredita que é com o esforço que se consegue atingir os objectivos preconizados. Admite ainda que nesta área se ouve muitos nãos, entretanto, desafia os empreendedores a transformarem o ‘não’ em ‘sim’.

E em tom de conclusão, a consultora aconselha os empreendedores em primeiro lugar a definirem bem o que pretendem fazer e depois, através de muita pesquisa, reunirem as condições para a sua execução.