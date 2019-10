Brunch With...Maria Beny

Antes de mais nada, Maria Beny é uma empreendedora. Nasceu em Malanje e por lá viveu até os sete anos de idade. Os três anos seguintes forampassados em Luanda. Aos 10, os pais enviaram-na para Portugal, onde passou toda a adolescência e completou o secundário. Aos 18, foi para Inglaterra onde permaneceu até 2005, data em que concluiu a licenciatura em Direito. Depois de encerrado este capítulo da vida, a nossa convidada desta semana regressa para Angola e dá início a sua carreira profissional.

Da infância, recorda o local onde aprendeu a andar de bicicleta nas ruas de terra vermelha do Município do Ritondo, e ainda de acompanhar a avó materna às lavras ou aguardar porela ao final do dia para saborear as frutas frescas, milho e ginguba. De Luanda guarda as brincadeiras de criança dos temposna Maianga e nos prédios dos cubanos da Avenida Brasil. “Foram momentos bons onde precisávamos de muito pouco para ser felizes, a vida era fácil e alegre” lembra com nostalgia.

Os tempos de Cascais, já em Portugal, foram no início difíceis no início, mas, mais felizes a partir do momento em que se viu novamente reunida com os irmãos e já estar inteiramente adaptada à vida no estrangeiro, com novas amizades e acima de tudo por estar em família. Hoje, o que faz profissionalmente vai muito mais além do que sonhou enquanto criança.

“Sempre estive muito convicta de que seria advogada, ouvi repetidamente durante a infância que esta seria a minha profissão, em função do meu posicionamento de querer sempre defender os oprimidos, esta crença foi se enraizado e transformou-se em uma realidade”, afirmou.

Maria Beny define-se como uma mulher de personalidade forte, dominante e influente em simultâneo, focada nos seusresultados, sempre atenta a manter o bom relacionamentocom pessoas. Mas a medida que foi ganhando mais consciência das suas potencialidades e capacidades, o sonho tambémampliou. Hoje, além de Advogada no ramo empresarial, é uma das líderes de um grupo empresarial. E por isso, considera-se“bastante realizada com o que faz.”

Vida empresarial e realizações pessoais

Além de empresária, Maria Beny trabalha como consultora na área Jurídica, desenvolvimento pessoal e Business Coach. Agora com 35 anos de idade e 13 anos de trajectória profissional,começou a trabalhar com 22 anos de idade, tendo passado pelos ramos Hoteleiro, depois nas Bebidas e por último no Imobiliário e Construção civil.

Enquanto empresária, considera 201 6o ponto de partida e faz Coaching desde 2017. “Inicialmentecom o intuito de potencializar e liderar melhor as minhas equipas de trabalho, mas com o passar do tempo fui me apaixonando pela profissão, essencialmente pelos benefícios quetraz para a vida do indivíduo e pelo contributo que dá para umasociedade melhor”, justifica.

Maria Beny diz que é grata pelas experiências que ganhounas instituições onde passou, sendo que na mais recente foimembro do conselho de administração de um grupo empresarial. “Sem dúvidas os prémios de Excelência no desempenhoprofissional, enquanto Directora Jurídica e Membro do conselho de administração foram um marco na minha carreiraprofissional, mas sinto que o melhor das conquistas ainda estapor vir agora que estou convicta da minha visão e missão devida”, disse. Como consultora e business coach pretende, além de conquistar todo o mercado nacional, expandir para outros países africanos, como é o caso de Moçambique que já teve contacto com alguns dos seus trabalhos. Perguntamos, entretanto, a nossa convidada sobre os principais desafios que enfrentou na vida profissional... “Eu penso que os principais desafios que enfrentei foram o desenvolvimento de inteligência emocional e aprender a delegar com eficácia”, admite.

Enquanto Líder de equipas diz que teve de desenvolver habilidades comportamentais de forma a inspirar os seus liderados, tornando-os afiliados da sua visão. “A delegação de tarefas de forma eficaz foi outro grande desafio que tive que ultrapassar para maximizar os meus resultados”, refere. Ao longo de três anos, afirma que para além de liderar uma equipa no campo jurídico de um grupo empresarial com mais de 1.000 funcionários, em simultâneo com o pelouro da Direcção de RH, geria também a sua empresa e iniciava uma carreira como Coach. Logo a delegação de tarefas de forma eficiente foi fundamental para que pudesse atender a cada uma das responsabilidades com excelência.

Família, hobbies e modelos de inspiração

Maria Beny é casada e mãe de duas meninas, Luana, seis anos de idade e Isabella com dois, que todos os dias despertam nela o seu lado criança, com os momentos de existência que vive ao final do dia. Um dos traços possui, tal como nos diz, é iniciativa própria, considera-se uma pessoa prática, dinâmica e decidida.

O foco no trabalho faz com que mobilize todos ao seu redor para alcançar os resultados esperados no menor espaço de tempo.

“A minha principal motivação é a realização, o que desperta em mim a vontade de cumprir o meu propósito de vida, que é ser um vector de transformação de mentes, potencialização de capacidades e formação de lideranças eficazes” fala convicta. Em relação aos modelos e pessoas que a inspiram, Maria

Beny diz que a nível empresarial, o seu Pai sempre será um modelo, em termos de visão e audácia nos negócios. O modelo feminino, é inspirado na Michelle Obama, pelo carisma, eloquência, e personalidade forte. “Aspectos que se assemelham muito a minha personalidade, de modo que procuro modelá-la para que as minhas abordagens sejam apresentadas da melhor forma”, assume. Contudo, para si a modelagem é um dos processos mais intensos para se atingir o alto rendimento.O Coaching fez com que adoptasse uma rotina de ler entre um a dois livros por semana. “Ninguém volta a ser a mesma pessoa depois de ler um livro, e os conteúdos que leio inspiram-me todos os dias”, diz. Faz menção de três obras que revolucionaram o seu modo de agir e pensar: O poder do Subconsciente de Joseph Murphy, Os Segredos de uma mente Milionária de T. Harv Eker, e não menos importante, O Poderda Acção de Paulo Vieira, um manual para agir em direcção aoque a pessoa deseja, com ferramentas práticas para atingiralta performance de forma sistémica, desenvolver ferramentas de gestão emocional, e comportamental.

Não gostaríamos de terminar esta conversa sem ouvir deMaria Beny a sua opinião em relação a nova geração de empresários, enquanto jovem empresária. Acredita que esta geração está mais comprometida em fazer a diferença, pautadapela inovação e resiliência. Acrescenta também que possuem hoje uma visão de negócios mais estratégica.