Brunch With... Fortunato Paixão

Nasceu no dia 1 de Julho de 1986 no município do Cazenga, Luanda, onde passou toda a sua infância com os outros quatro irmãos. Estudou, desde o ensino primário ao pré-universitário, no Cazenga, concretamente começando na escola 739, depois passou para Angola & Cuba e terminando na conhecida escola chamada PUNIV do Cazenga. Desta feita deu sequência ao ensino Superior aderindo a universidade Católica de Angola, porém conta que não foi assim tão linear, pois teve de passar por várias adversidades.

O mestre em Direito do Trabalho explica que quando criança, tinha várias opções de escolha quanto a realização dos sonhos, mas uma delas que sempre lhe chamou atenção foi apenas ser engenheiro. ‘‘Nós naquela altura só queríamos ser engenheiros, não tínhamos qualquer distinção, só depois me distingui na área dos Petróleos, até porque tínhamos um presidente formado neste ramo’’, lembrou

Depois de ter terminado o ensino de base, Fortunato revela que não conseguiu entrar imediatamente para o ensino pré-universitário, paralisou durante um ano por questões económicas e de estruturação familiar, porque neste período assistiu a separação dos pais, não obstante ser o irmão mais velho, teve de mergulhar em negócios, até mesmo ir à zunga para ajudar sustentar a casa.

Isso não foi o suficiente para paralisá-lo, entretanto, em 2002 começou a fazer o ensino pré-universitário na área de Ciências Jurídicas e Económicas até 2004, mas por falta de condições para ingressar em uma universidade teve de se estagnar por mais três anos. Recorda que no último ano do Ensino Médio lhe foi avisado sobre uma vaga numa escola Católica de ensino de base. ‘‘A vaga era para substituir um colega que ia para uma formação de três meses, aceitei o desafio, só que ao invés de eu ficar o tempo definido acabei por ficar desde 2004 a 2012’’, revela.

A partir daí, apesar da remuneração não ser alta, envidou todo o esforço e conseguiu, em 2007, entrar para a Universidade Católica no curso de Direito. Para a sua surpresa apercebe-se que a universidade oferecia uma bolsa interna para os alunos que mais se destacavam e que tinham uma fraca capacidade económica, então Fortunato aderiu e para manter a bolsa, teve de se empenhar bastante e estar entre os melhores alunos, terminando o ensino superior com uma boa classificação. ‘‘Depois disso a própria universidade convidou-me para integrar no projecto de assistente estagiário, devido a experiência que eu acarretava e por ter sido um aluno exemplar’’, regozijou-se.

Ainda com projectos de formação, em 2015 a academia decidiu enviar-lhe para a Universidade Católica de Lisboa para fazer o mestrado, de modo a integrar o corpo docente, regressando em 2018 com a conclusão do curso do mestrado em Direito do Trabalho, em seguida continuou a formar e tornou-se Consultor Sénior e Investigador no Centro de Investigação de Direito da UCAN.

Confessa neste brunch que antes de ir à Portugal, já tinha abraçado a carreira de advocacia, fez o estágio em 2013 e no ano a seguir assumiu a liderança do gabinete jurídico de uma empresa, o Grupolider, até 2015.

Fortunato escreveu mais de 25 artigos de opinião em vários jornais e um sobre ‘‘A capacidade das sociedades comerciais para a prática de actos gratuitos’’ revista Iuris. Recentemente lançou um livro intitulado ‘‘Contrato de Trabalho Doméstico Anotado’’ com a co-autoria de Márcia Nigiolela. Com intenção de expandir o seu percurso e experiência profissional, o nosso convidado avança que irá desenvolver, num futuro não muito distante, actividades numa instituição pública, de modo ajudar no crescimento do seu país. Acrescenta ainda a intenção de realizar e combinar as várias actividades que lhe compete.

Os desafios

Um dos seus desafios foi no retorno a sua terra natal, quando decidiu, antes de lançar a sua dissertação de mestrado, lançar uma obra para ajudar as bibliotecas. O Jurista revela neste brunch que a escolha do curso foi por opção, pois, ao fazer o preparatório, apercebeu-se de que o conhecimento que acarretava sobre operações com números, concretamente a Matemática, era insuficiente. Porém, no seu background verificou fortes habilidades em Língua Portuguesa e cultural geral, decidiu, portanto, fazer o curso de Direito. ‘‘Foi muito bom, porque dei-me muito bem em todas as cadeiras económicas do curso, sempre que pretendo fazer um artigo com pendor económico não encontro dificuldades’’, afirmou.

Antes de ir à formação para o mestrado, foi coordenador de um gabinete jurídico que tratava de todos os problemas jurídicos que a empresa tivesse. Teve o seu primeiro emprego na PricewaterhouseCoopers (PwC), que lhe permitiu angariar mais experiência no mesmo ramo, associando a teoria e a prática. ‘‘Depois tive de desistir porque estava a beliscar os meus objectivos, o trabalho era das 7h às 18h e muitas das vezes não conseguia chegar a tempo à Universidade’’, referiu. Quando terminou o curso, abraçou de seguida o desafio da advocacia.

O livro que muito o inspirou é o intitulado ‘‘Mulher Dividida’’ de Sidney Sheldon e recomenda aos futuros juristas como referência.

Fortunato ambiciona participar no processo de desenvolvimento do país, através dos dotes que possui e como um profissional de Direito confessa que teve dois momentos mais altos, a primeira foi quando recebeu a licença de advogado profissional e a segunda quando lançou o seu livro, por ter concretizado e assumido publicamente as ideias.

Aos gestores aconselha terem cuidados com os conflitos de interesse, o quer dizer que podem desenvolver aquelas actividades que sejam claramente compatíveis. Para os empreendedores adverte o esforço em não desistirem, pois é preciso dar tempo para se ver os resultados preconizados.

Quanto a situação actual, Fortunato conclui recordando que o país vive numa reforma estrutural e que essa exige um tremendo sacrifício, pois gera avultadas convulsões na economia, porém apela a todos os cidadãos a perseverança e criatividade nas suas práticas profissionais.